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П'яного Остапа Ступку відправили в ізолятор: акторові загрожує 3 роки в'язниці

5 квітня 2023, 19:30
Винуватця аварії, Остапа Ступку, перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле.
Остап Ступка ДТП
Остап Ступка ДТП / Телеграф, Главред

Народний артист України Остап Ступка влаштував п'яне ДТП в Києві з постраждалим.

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Києві, Ступка тепер отримав від столичних слідчих підозру. Винуватця аварії відправлять в ізолятор.

За даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rove в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.

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"Потерпілий знаходиться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений в ізолятор тимчасового утримання",- повідомили в поліції.

Подробиці аварії зі Ступкою

Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водія-порушника ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.

Порушника затримали на місці події в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння).

Ступці загрожує 3 роки в'язниці

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.

Остап Ступка влаштував ДТП

Нагадаємо, раніше Остап Ступка прокоментував розлучення свого сина Дмитра Ступки з блогеркою Поліною Логуновою, яка буквально нещодавно погрожувала екс-чоловікові "знищити" його і його кар'єру.

Як розповів Ступка програмі "Зірковий шлях", він каже синові, щоб тут заспокоївся і не звертав уваги ні на які випади можливі.

Раніше також Дмитро Ступка розповів, чому відсиджується за кордоном, поки в Україні йде війна з Росією.

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