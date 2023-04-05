П'яного Остапа Ступку відправили в ізолятор: акторові загрожує 3 роки в'язниці

Народний артист України Остап Ступка влаштував п'яне ДТП в Києві з постраждалим.
Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Києві, Ступка тепер отримав від столичних слідчих підозру. Винуватця аварії відправлять в ізолятор.
За даними правоохоронців, чоловік 1967 року народження на позашляховику Range Rove в Голосіївському районі столиці на вулиці Федорова виїхав на зустрічну смугу і врізався в припаркований автомобіль, в якому в цей момент перебував чоловік.
"Потерпілий знаходиться в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, а водій позашляховика затриманий і буде поміщений в ізолятор тимчасового утримання",- повідомили в поліції.
Подробиці аварії зі Ступкою
Винуватця аварії перевірили на драгері на предмет сп'яніння, і прилад показав 1,62 проміле. У водія-порушника ЗМІ ідентифікували Остапа Ступку.
Порушника затримали на місці події в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правоохоронці поінформували, що слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили винуватцю ДТП про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 286-1 КК (Порушення ПБДД або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння).
Ступці загрожує 3 роки в'язниці
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від 3 до 5 років.
Нагадаємо, раніше Остап Ступка прокоментував розлучення свого сина Дмитра Ступки з блогеркою Поліною Логуновою, яка буквально нещодавно погрожувала екс-чоловікові "знищити" його і його кар'єру.
Як розповів Ступка програмі "Зірковий шлях", він каже синові, щоб тут заспокоївся і не звертав уваги ні на які випади можливі.
Раніше також Дмитро Ступка розповів, чому відсиджується за кордоном, поки в Україні йде війна з Росією.
Читайте також:
- "Там не всі хворі на голову": Дмитро Ступка зробив скандальну заяву про росіян
- Римма Зюбіна заступилася за Богдана Ступку через його зйомки в забороненому антиукраїнському фільмі
- "У Бахмут їде волонтерити": Ступку висміяли за тусовки в Маямі з новою пасією