Остап Ступка вийшов у світ із 23-річною коханою

На тлі чуток про роман Ступка і Ткач не ховаються від камер преси.

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Остап Ступка новини - Остап Ступка прийшов із Маргаритою Ткач на відкриття кінофестивалю / колаж: Главред, фото: Facebook Остап Ступка

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53-й Міжнародний кінофестиваль "Молодість" відкрився в Києві

Остап Ступка вийшов у світ із новою молодою подругою

У суботу, 26 жовтня, в київському Будинку кіно відбулося відкриття 53-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість" за підтримки 1+1 Україна та Київстар ТБ. Ведучими заходу стали зірки Сніданку з 1+1 Людмила Барбір та Єгор Гордєєв.

Культурну подію відвідало безліч гостей, пов'язаних зі світом кінематографу. Наприклад, у перший день фестивалю разом із новою коханою із задоволенням позував перед камерами і біля фотозони телеканалу 1+1 Україна український актор театру, кіно і дубляжу Остап Ступка, повідомляє 1plus1.

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Чутки про новий роман артиста з українською театрознавицею Маргаритою Ткач почали з'являтися ще у вересні, проте пара не поспішає розповідати всім подробиці своїх стосунків.

На відкритті "Молодості" вони трималися невимушено, і охоче знімалися разом. Остап Ступка позував у синьому піджаку з яскравою кишеньковою хусткою, картатій сорочці та темних штанах; Маргарита Ткач обрала стриманий макіяж, зелену блузу та вельветові штани кольору хакі.

Остап Ступка новини - Остап Ступка прийшов з Маргаритою Ткач на відкриття кінофестивалю / 1+1 Україна

Остап Ступка новини - Остап Ступка прийшов із Маргаритою Ткач на відкриття кінофестивалю / 1+1 Україна

Остап Ступка новини - Остап Ступка прийшов з Маргаритою Ткач на відкриття кінофестивалю / 1+1 Україна

Хто такий Остап Ступка? Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".

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