Остап Ступка вийшов у світ із 23-річною коханою

Коротко:
- 53-й Міжнародний кінофестиваль "Молодість" відкрився в Києві
- Остап Ступка вийшов у світ із новою молодою подругою
У суботу, 26 жовтня, в київському Будинку кіно відбулося відкриття 53-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість" за підтримки 1+1 Україна та Київстар ТБ. Ведучими заходу стали зірки Сніданку з 1+1 Людмила Барбір та Єгор Гордєєв.
Культурну подію відвідало безліч гостей, пов'язаних зі світом кінематографу. Наприклад, у перший день фестивалю разом із новою коханою із задоволенням позував перед камерами і біля фотозони телеканалу 1+1 Україна український актор театру, кіно і дубляжу Остап Ступка, повідомляє 1plus1.
Чутки про новий роман артиста з українською театрознавицею Маргаритою Ткач почали з'являтися ще у вересні, проте пара не поспішає розповідати всім подробиці своїх стосунків.
На відкритті "Молодості" вони трималися невимушено, і охоче знімалися разом. Остап Ступка позував у синьому піджаку з яскравою кишеньковою хусткою, картатій сорочці та темних штанах; Маргарита Ткач обрала стриманий макіяж, зелену блузу та вельветові штани кольору хакі.
Хто такий Остап Ступка?
Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред писав, що популярний україно-венесуельський шоумен Амадор Лопес готується стати батьком. Артист розкрив подробиці свого особистого життя сьогодні.
Також зірка "Ліги Сміху" і воїн Віктор Розовий розповів, ким працює під час реабілітації після поранення на фронті, та що думають про це фахівці, які допомагають йому відновлюватися.
Читайте також:
- Зірка "Реваншу" напередодні прем'єри розповіла про батька-військового і вірність
- Оля Цибульська забрала 9-річного сина і покинула Україну: "Не втеча, а реформа"
- З 11-річною донькою Камалії сталася біда: "Відчуваю, як стискається моє серце"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред