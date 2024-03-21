Остап Ступка розповів, чи звільнили його з театру після "п'яної" київської ДТП

Відомий український актор Остап Ступка прокоментував чутки про те, що після "п'яної" ДТП у Києві у квітні 2023 року його звільнили з театру в інтерв'ю проєкту "ЖВЛ".
"Як я не знімаюся в кіно? Це була неправда. Не читайте дурниць. Не витрачайте свій час на цих людей, які пишуть нісенітниці", - сказав актор.
За словами самого актора, суди щодо його ДПТ тривають досі. Тим часом він продовжує активно працювати.
"Я повноцінно працюю в театрі, я знімаюся в кіно. Зараз ще є плани. Є в театрі прем'єри, готуються регулярно. Люди ходять, квитків не дістати. Що стосується кіно, то очікую, цього року має відбутися прем'єра фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова, де я скромно теж брав участь. Серйозний продукт і я з нетерпінням очікую. Коли буде - не знаю, може влітку, кажуть, може у вересні, жовтні. Але в моєму житті це буде одна з таких знакових подій, що стосується кіно", - поділився Ступка.
Хто такий Остап Ступка?
Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, ДТП сталася влітку минулого року сталася на вулиці Федорова в Голосіївському районі Києва. Слідчі встановили, що Ступка виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припаркований автомобіль, де за кермом сидів 38-річний водій.
На передсудовому засіданні Ступці висунули звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого.
Після цього він сказав, що не вважає себе злочинцем, а аварію актор називає нещасним випадком. Ба більше, на думку знаменитості, цей інцидент був посланий йому долею або "батьком із небес".
24 листопада 2023 року Голосіївський райсуд Києва ухвалив вирок зірці у вигляді обмеження волі строком на три роки, однак у наглядовому відомстві не погодилися з цим рішенням. У прокуратурі вважають, що покарання для винуватця аварії було "занадто м'яким".
Окрім обмеження волі на 3 роки, Голосіївський суд також зобов'язав стягнути із зірки близько 10 тисяч гривень, витрачених на експертизи, та забрати в нього водійське посвідчення на 8 років. Ні артиста, ні сторону обвинувачення цей сценарій не влаштував. Адвокати зірки готують апеляцію.
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