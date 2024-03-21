УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Остап Ступка розповів, чи звільнили його з театру після "п'яної" київської ДТП

Дмитро Відоменко
21 березня 2024, 10:42оновлено 21 березня, 11:41
Український актор Остап Ступка прокоментував, чи справді його звільнили з театру і не запрошують у кіно після п'яної ДТП, яку він влаштував у Києві.
Остап Ступка, суд
Як каже Остап Ступка, суди щодо його ДТП тривають досі / колаж Главред, фото УНІАН та Суспільне

Відомий український актор Остап Ступка прокоментував чутки про те, що після "п'яної" ДТП у Києві у квітні 2023 року його звільнили з театру в інтерв'ю проєкту "ЖВЛ".

"Як я не знімаюся в кіно? Це була неправда. Не читайте дурниць. Не витрачайте свій час на цих людей, які пишуть нісенітниці", - сказав актор.

За словами самого актора, суди щодо його ДПТ тривають досі. Тим часом він продовжує активно працювати.

"Я повноцінно працюю в театрі, я знімаюся в кіно. Зараз ще є плани. Є в театрі прем'єри, готуються регулярно. Люди ходять, квитків не дістати. Що стосується кіно, то очікую, цього року має відбутися прем'єра фільму "Божевільні" режисера Дениса Тарасова, де я скромно теж брав участь. Серйозний продукт і я з нетерпінням очікую. Коли буде - не знаю, може влітку, кажуть, може у вересні, жовтні. Але в моєму житті це буде одна з таких знакових подій, що стосується кіно", - поділився Ступка.

Хто такий Остап Ступка?

Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, ДТП сталася влітку минулого року сталася на вулиці Федорова в Голосіївському районі Києва. Слідчі встановили, що Ступка виїхав на зустрічну смугу і в'їхав у припаркований автомобіль, де за кермом сидів 38-річний водій.

На передсудовому засіданні Ступці висунули звинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження у потерпілого.

Після цього він сказав, що не вважає себе злочинцем, а аварію актор називає нещасним випадком. Ба більше, на думку знаменитості, цей інцидент був посланий йому долею або "батьком із небес".

24 листопада 2023 року Голосіївський райсуд Києва ухвалив вирок зірці у вигляді обмеження волі строком на три роки, однак у наглядовому відомстві не погодилися з цим рішенням. У прокуратурі вважають, що покарання для винуватця аварії було "занадто м'яким".

Окрім обмеження волі на 3 роки, Голосіївський суд також зобов'язав стягнути із зірки близько 10 тисяч гривень, витрачених на експертизи, та забрати в нього водійське посвідчення на 8 років. Ні артиста, ні сторону обвинувачення цей сценарій не влаштував. Адвокати зірки готують апеляцію.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Остап Ступка новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

11:32 Політика
РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

10:47 Україна
"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

10:45 Україна
Всі головні новини

Популярне

Зоряний статус зіграв : експобратим Козловського розкрив правду про його службу 46154

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

Макрону щось відомо : журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою 9337

"Макрону щось відомо": журналіст назвав місто, яке РФ може атакувати ядеркою

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН 8034

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

У Росії підтвердили удар по «Енгельсу»: є пошкоджені Ту і «двохсоті» 5142

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

Останні новини

12:24

Шольц погодиться на передачу Україні ракет "Taurus": у Бундестазі зробили заяву

12:11

Надя Дорофєєва показала, як рятувала дітей чоловіка під час обстрілу Києва

11:58

Угорщина блокуватиме конфіскацію заморожених активів РФ на користь України - DW

11:32

"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

11:24

"Була в дитини паніка": постраждалі кияни розповіли про ракетний удар РФ

Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждаліРакетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждалі
11:06

Китайський гороскоп на завтра 22 березня: Собакам - сварки вдома, Мавпам - розчарування

11:06

"Вони хотіли прорвати повітряну оборону Києва": експерт прокоментував атаку РФ

10:47

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

10:46

Французькі господині закопують чайні пакетики поруч із квітами: навіщо так робити

Реклама
10:45

"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

10:42

Остап Ступка розповів, чи звільнили його з театру після "п'яної" київської ДТПВідео

10:28

"Регулярно такий терор": Зеленський прокоментував обстріл Києва РФ

10:13

Соня Морозюк уперше розповіла, як кинула Романа Гринкевича

10:04

Раніше ніж очікувалось: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію

09:57

Як заточити секатор: найпростіший, але дуже хороший спосіб

09:47

Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

09:38

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей - Reuters

09:32

Новий православний календар на квітень 2024 року: дати всіх свят

08:50

Пошкодили будинки і транспорт, є постраждалі: деталі удару РФ по Київщині

08:34

Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракетиФотоВідео

Реклама
08:30

Церковне свято 22 березня: що заборонено робити на День сорока святих

08:15

Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді

08:10

Путін шукає гроші для другаПогляд

08:00

Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

07:08

У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

06:58

"Ми розуміємо роль Америки": Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні

06:10

Що трапилось з Макроном та ФранцієюПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 6 секунд знайти сову

05:14

Як позбутися моху та лишайників на деревах: засоби, які швидко їх знищать

05:10

Як не зганьбитись із покупкою: в чому різниця між віскі, скотчем та бурбономВідео

04:52

РФ запустила по Україні десятки ракет: у регіонах лунають вибухи

04:28

"Чорти проти сатани": Сотник розповів, як опозиція РФ зіграла на руку ПутінуВідео

03:30

У ЗСУ зʼявилися нові FPV: російська РЕБ їх "не бачить"

03:00

У ванні без Пугачової: Максим Галкін показав, як відривався на відпочинку

02:30

Гленн Клоуз отримала перелом і синці в день свого 77-річчя - фото без макіяжу

02:05

Як зрозуміти, що час садити картоплю - найкращий час і глибина для багатого врожаю

02:01

Мозгова і Пономарьов показали рідкісні фото спільної "непублічної" доньки

01:35

"Ціна для росіян буде надто високою": експерт пояснив, якого кроку уникатиме РФВідео

00:29

"Задихаюсь, прощавай": харків'яни розповіли, які смс отримали від близьких після атаки РФ

20 березня, середа
23:29

Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій КремляВідео

Реклама
23:12

Нідерланди дають €150 млн на боєприпаси для F-16: коли літаки будуть в Україні

23:11

"Не будемо друзями": колишня протеже Потапа розповіла про дивну зустріч із ним

22:38

Росія сама знищила "ФАБами" село під Бєлгородом - BILD

22:36

Чим загрожує стрес під час вагітності: які можуть бути небезпеки

22:07

Гарячий Макрон показав накачане тіло в залі: мережа вибухнула мемами

22:04

Радник Байдена назвав умови перемоги України: жодного слова про деокупацію територій

22:02

На Україну чекають 3-4 дуже важких місяці: Данілов назвав руйнівний план Путіна

21:42

Це дуже боляче: Катерина Тишкевич показала наслідки сепсису на тілі

21:08

Україна отримає ще партію Leopard 2A4: коли танки зʼявляться на фронті

20:40

Удари дронами по НПЗ: у Росії зупинилася робота низки підприємств, деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Гороскоп
Місячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти