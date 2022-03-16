"Він захищатиме Батьківщину до кінця": Олена Зеленська зізналася, що боїться за чоловіка

Олена Зеленська зізналася, що боїться за чоловіка / instagram.com/zefirstlady/

Перша леді України Олена Зеленська вперше зізналася, що їй страшно за свого чоловіка.

В сюжеті телеканалу ABC News дружину Володимира Зеленського називають видатною жінкою і зразком відваги.

"Сьогодні дружнього поплескування по плечу недостатньо. Сьогодні слів співчуття і занепокоєння - недостатньо", - підкреслила Олена, закликавши США і європейські країни посилити санкції проти Росії, закрити небо над Україною або хоча б надати кошти, щоб українці самі змогли його захищати.

Також вона додала, що їй страшно за чоловіка.

читайте такожЗеленський пережив вже більше десяти спроб замаху"Як і кожна жінка в Україні, зараз я боюся за свого чоловіка. Так, я знаю, наскільки він сильний і стійкий... Він любить свою країну, нашу Батьківщину, любить свій народ, свою сім'ю, мене. І я знаю, наскільки сильні ці почуття. Тому він буде захищати все це до кінця", – підкреслила вона.

Нагадаємо, влада України максимально активізують роботу по притягненню російських агресорів до відповідальності ‒ у форматі міжнародного трибуналу в Гаазі. Про це заявив у своєму новому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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