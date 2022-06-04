Оля Полякова розповіла, як в 15 років заробляла за ніч у шинку 10 маминих зарплат

Оля Полякова в 15 років співала в барах за валюту / instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова у бесіді з подругою і колегою Машею Єфросініною для шоу Взрослые девочки розповіла, як прийшла до рішення заробляти собі на життя музикою.

Мама Королеви ночі - лікар-педіатр, і розраховувала, що та піде по її стопах, і також присвятить своє життя медицині. Однак Полякову ця перспектива не приваблювала.

Вже в підлітковому віці вона почала заробляти перші гроші співом, причому гроші не малі. Вранці вона співала в церкві, а вечорами - в барах.

"Там (у церкві - прим. редактора) мені платили 5 гривень за одну попівку, а ввечері я співала в шинку і дядьки іноді засовували мені в кофтинку 100 доларів, коли моя мама заробляла 14 доларів на місяць, працюючи лікарем. А я отримувала 100 доларів, коли я 9 разів заспівала", - поділилася спогадами співачка.

Тоді Оля Полякова вирішила прокладати свій життєвий шлях у музиці, всупереч бажанню матері.

читайте такожВтомився від війни: Максим Галкін повернувся до "нормального" життя

Раніше Главред писав про те, що українська співачка Ольга Полякова відверто поділилася, як повертала себе до життя після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Полякова зізналася, що у неї була "чорна депресуха".

Інші новини: