"Я вила, ніби хтось вмер": Оля Полякова назвала свій справжній вік

Полякова назвала свій справжній вік / Instagram

Відома українська супер-блондинка Оля Полякова нарешті зізналася, що весь час приховувала свій справжній вік від фанатів, сказала вона у своєму шоу з Машею Єфросиніною Дорослі дівчатка.

У січні 2022 їй нібито виповнилося 38 років. Але насправді Поляковій вже 43 роки.

"Мені здавалося це важливим. Ось я так виглядаю, ніхто не дає мені мого віку, чому я маю його називати. Я не розуміла чому, це зі мною відбувалося. Коли у Вікіпедії з'явилася справжня дата народження і її не можна було виправити, я вила, ніби хтось вмер. Мені здавалося, що це так ганебно! Мені було соромно, що я це приховувала", - розповіла співачка.

Крім того, вона зізналася, що довго не могла стати популярною.

"Коли мені було 30, я нічого не досягла! Я була ніхто, хоча вже років 15 працювала, як проклятий кінь. Ніхто не звертав на мене увагу. І в 30 років у мене був великий день народження, на який вперше прийшли ЗМІ і вони запитали: "Скільки вам років?", і мені здалося, що в 30 років бути починаючою зіркою і співати нехитрі пісеньки – якось соромно, тому я сказала, що мені 25",-поділилася Оля.

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Раніше Главред писав про те, що українська співачка Ольга Полякова відверто поділилася, як повертала себе до життя після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Полякова зізналася, що у неї була "чорна депресуха".

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