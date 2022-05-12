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Євген Клопотенко вперше розповів про новий роман: "Твоє серце зайняте на все життя"

12 травня 2022, 17:13

Шоумен розкрив, хто робить його щасливим останнім часом.

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Євген Клопотенко розповів про новий роман / instagram.com/klopotenko

Український шеф-кухар, шоумен і популяризатор української культури Євген Клопотенко в інтерв'ю YouTube-каналу Розмова розповів, що відбувається зараз на його любовному фронті.

Раніше 35-річний кулінар не афішував свої стосунки. За визнанням Клопотенка, йому спершу необхідно було заводити сім'ю, а потім вже будувати кар'єру. Адже далеко не у кожної дівчини вистачить сил конкурувати з головною коханкою шеф-кухаря - його роботою.

Тепер у житті шоумена з'явилася жінка, яка змусила його по-іншому дивитися на стосунки.

Всупереч негласному правилу селебрітіз, Клопотенко вирішив припідняти завісу таємниці на свою нову любовну пригоду менш ніж через місяць від її початку.

"Я просто раніше вважав, що існує закоханість і твоє серце зайняте на все життя. А тут мені просто дуже добре. Зараз у мене є стосунки. Останні три тижні в моєму серці поселилася Валерія", - поділився шеф-кухар.

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Раніше українська телеведуча Катя Осадча показала себе в палких обіймах Юрія Горбунова, і загадала своє найпотаємніше бажання.

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