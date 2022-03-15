Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну: "Пісня - набат, крик душі!"

Сльози на Землі зворушили серця тисяч людей.
Український співак Олег Винник випустив кліп на пісню, яку написав ще в 2019 році. Але тільки з початком війни вона знайшла особливий щемливий сенс, від якого стискається серце у кожного українця.
"Лишають гнізда журавлі. Летять не в теплії краї. Летять в далекім вічнім сні. Лишають сльози на землі", - співає артист.
У кліпі зібрані кадри зі зруйнованих війною міст України: Харків, Бородянка, Волноваха, Київ, Суми, Бердянськ, Нова Каховка та ін.
Сльози на Землі - так називається пісня. Тепер Винник присвятив її містам-героям, і людям-титанам, які їх захищають.
Під відеокліпом шанувальники творчості музиканта залишають безліч коментарів подяки за гіркий сенс і проникливу музику пісні:
"Плачу... Такий біль за мою Україну..."
"Скільки горя!! І скільки гордості за нашу поранену Україну!!! Тримайся Ненько!! Ми разом!!"
"Господи, прошу, зупини це безумство!"
"Ми разом! Ми переможемо! Пісня - набат, крик душі! Як ніколи відчуваю єдиний Дух українців! Перемога близько! Браво, Олег!"
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Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.
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