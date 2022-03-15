Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну: "Пісня - набат, крик душі!"

Олег Винник у новому кліпі показав зруйновану Україну / instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак Олег Винник випустив кліп на пісню, яку написав ще в 2019 році. Але тільки з початком війни вона знайшла особливий щемливий сенс, від якого стискається серце у кожного українця.

"Лишають гнізда журавлі. Летять не в теплії краї. Летять в далекім вічнім сні. Лишають сльози на землі", - співає артист.

У кліпі зібрані кадри зі зруйнованих війною міст України: Харків, Бородянка, Волноваха, Київ, Суми, Бердянськ, Нова Каховка та ін.

Сльози на Землі - так називається пісня. Тепер Винник присвятив її містам-героям, і людям-титанам, які їх захищають.

Під відеокліпом шанувальники творчості музиканта залишають безліч коментарів подяки за гіркий сенс і проникливу музику пісні:

"Плачу... Такий біль за мою Україну..."

"Скільки горя!! І скільки гордості за нашу поранену Україну!!! Тримайся Ненько!! Ми разом!!"

"Господи, прошу, зупини це безумство!"

"Ми разом! Ми переможемо! Пісня - набат, крик душі! Як ніколи відчуваю єдиний Дух українців! Перемога близько! Браво, Олег!"

читайте такожДмитро Комаров показав, у що окупанти перетворили квітучий Київ

Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

Інші новини: