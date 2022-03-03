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"Вони вбивають наших людей за шматок хліба!": Олег Винник звернувся до російських матерів

3 березня 2022, 13:15

Співак назвав напад Росії на Україну геноцидом.

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Олег Винник звернувся до російських матерів / скріншот з відео

Український співак Олег Винник вперше висловився про напад Росії на Україну. Він звернувся до матерів російських солдатів.

В Instagram артист опублікував відеозвернення, в якому назвав те, що відбувається в Україні геноцидом.

"Мами, ви пустили своїх дітей вбивати мирних жителів? Знищувати націю? Цинічно! Це навіть не по-звірячому, це варварство! <...> Я вас дуже прошу, ви народили цих пацанів. Вони у нас гинуть, на нашому чорноземі, тисячі полонених. Вони ж вам дзвонять, кожній матусі: "мамо, забери мене звідси!"І тільки ви, мами, маєте право забрати ваших синів з моєї країни! Ви приїдете, ви їх заберете! Вони хочуть жерти! Вони грабують наших людей! Вони вбивають наших людей за шматок хліба!",- сказав Винник.

Він закликав матерів не закривати очі на те, що відбувається, зайти в Інтернет і побачити, що насправді відбувається з їхніми синами. Також він звернувся з вимогою до всіх жителів Росії і Білорусі не мовчати, а вийти на мітинги проти диктатури.

Раніше український футболіст Артем Мілевський опублікував відео, на кадрах якого розповів, як ховається від війни на підземному паркінгу.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик, який записався до лав тероборони, записав чергове звернення до українців і висловив своє захоплення українцями. Він зазначив, що пишається кожним своїм земляком.

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війна в Україні вторгнення Росії Олег Винник
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