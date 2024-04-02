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Олег Скрипка розповів, де під час війни живе його дружина з дорослими синами

Дмитро Відоменко
2 квітня 2024, 16:40
Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про свою дружину і про старших синів, старшому з яких 18 років.
Скрипка, діти
Олег Скрипка та його старші сини / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка разом із дружиною Наталією виховують чотирьох дітей. У новому випуску шоу Люкс ФМ "ТУР Зірками" він розповів, чим займаються його старші сини - Роман і Устим, 18 і 16 років від народження.

Скрипка розповів, що 18-річний Роман є студентом і навчається на історичному факультеті одного з вишів. 16-річний Устим закінчує 11-й клас і планує пов'язати своє життя з музикою, як і Скрипка-старший.

"Старший син він вчиться історії. Він - історик. Молодший син закінчує школу 2024 року і він хоче бути музикантом. Як він зробить свою кар'єру, ми побачимо, але він пише пісні, пише альбоми", - сказала музикантка.

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Скрипка додав, що після початку повномасштабного вторгнення РФ його сім'я залишилася в Україні, і він дуже вдячний своїй дружині за це рішення.

"Моя сім'я підтримала мене і вирішила залишитися в Києві. Стосунки покращилися, тому що біда нас об'єднала і ми реально один одного підтримуємо. Велика кількість сімей виїхала, чоловіки залишилися в Україні, а сім'ї десь у Європі. Це дуже важко", - підсумував музикант.

Хто такий Олег Скрипка

Олег Скрипка - український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.

За даними Вікіпедії, артист народився в місті Ходжент у Таджикистані в сім'ї українських переселенців (батько - лікар, мама - вихователь дитячого садка). Прожив у середньоазіатській республіці майже вісім років. У 1972 році сім'я переїхала в Кіровськ Мурманської області. У 1986 році закінчив Київський політехнічний інститут.

Скрипка приділяє багато часу популяризації української мови та українського фольклору. Був натхненником фестивалю "Рок-Січ". Придумав і реалізував серйозний культурний проєкт - етнофестиваль "Країна мрій". Веде активну боротьбу з аудіо-піратством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олег Скрипка порівняв феміністок з епідемією. Відомий український рок-музикант Олег Скрипка в досить жорсткій формі пройшовся по феміністичних рухах.

Також раніше Скрипка запропонував екзаменувати тих, хто виїхав за кордон. Музикант вважає, що ті, хто вже має український паспорт, проте проживали за кордоном, мають підтвердити, що гідні бути українцями.

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