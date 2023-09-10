Окупанти "говорять серцем": ексзірки" КВН " приїхали на Донеччини і видали пропаганду про окупантів

Російські гумористи і ексзірки "КВН" Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов приїхали на окупований Донбас і видали пропаганду про російських окупантів.

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Дорохов і Мусагалієв розсипалися в похвалах окупантам / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот / колаж Главред, УНІАН і скріншоти

Російські коміки Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов, які свого часу прославилися завдяки телепередачі "КВН", приїхали в окупований Донбас – розважити російських окупантів і бойовиків "ДНР".

Мусагалієв і Дорохов взяли участь у пропагандистському шабаші з нагоди "80-ї річниці з дня визволення Донбасу". Захід проходив у Донецькій області в Меморіальному комплексі "Савур-Могила".

Там вони розважали російських загарбників на концерті, де виступили разом з затятим путіністом – співаком Ярославом Дроновим (він же SHAMAN).

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Більш того, Мусагалієв і Дорохов на камеру назвали російських окупантів і терористів "ДНР" - "душевними людьми", які "говорять серцем":

"У нас була розмова безпосередньо з військовослужбовцями, які захищають цю землю. І хочемо сказати про головну особливість: вони говорять серцем, дуже душевні люди", – без тіні сумніву сказали путіністи.

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

Пізніше інший актор калібру Машкова, теж відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму, актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці.

Під час його виконання шансонного шлягера Ігоря Корнелюка "Місто, якого немає" (Яка була в саундтреку серіалу про бандитів "Бандитський Петербург", в якому співаків колись знімався) раптово частина побіленої стелі тюремного актового залу звалилася йому прямо за спину.

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