Чергове нове захоплення: Валід Арфуш розлучається зі своєю дружиною

Валід Арфуш розлучається зі своєю дружиною після 22 років шлюбу.

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Валід Арфуш розлучається зі своєю дружиною / Колаж Главред, фото Instagram / arfush_walid

Дружина бізнесмена Валіда Арфуша Ліда Петрова повідомила про те, що пара розлучається після 22 років шлюбу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Ми з В розлучилися. Цього разу остаточно і назавжди. Офіційно! За версією в ми розлучилися, тому що типу зі мною щось не так. Але 22 роки все було так. І тут раптом щось не так. Моя версія - у В нове, чергове захоплення. І щоб мати якийсь пристойний вигляд в цій ситуації, версія, що зі мною щось не так, почала виходити в маси. Продовження буде, не перемикайтеся", - написала у фотоблозі Петрова.

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Ліда Петрова розповіла про розлучення / скріншот Instagram

Валід Арфуш - Міжнародний телевізійний менеджер, продюсер і громадський діяч. Віце-президент міжнародного телеканалу Euronews, Президент телеканалу HDFashion & LifeStyle, співзасновник радіостанції "Супер-Нова" (Super-Nova) і журналу "Папараzzі".

Зі своєю дружиною Лідою Петровою вони разом з 2001 року і виховують троє дітей.

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