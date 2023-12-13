Ексчоловік Лорак з'явився на світському заході в обнімку з учасницею 'Холостяка'

Мурат Накакиоглу підігріває чутки про новий роман та розлученя з дружиною.

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Мурат Налкакиоглу підігріває чутки про новий роман / Колаж: Главред, фото: instagram.com / muratnalca, instagram.com / laganzaofficial

Останнім часом, у соцмережах відомого бізнесмена та ексчоловіка Ані Лорак Мурата Налкакиоглу почали з'являтися все більше фотографій з учасницею "Холостяк-10". Нещодавно Мурат з'явився на заході з блогеркою Валерією Старчеус, відомою під псевдонімом Laganza. Про це стало відомо з Instagram Мурата Налкакиоглу.

Чутки про можливий роман між турецьким бізнесменом та українською зіркою набирають обертів, особливо після спільного відвідування благодійного заходу у Fairmont Grand Hotel. Про спільне перебування на світському заході свідчать їхні фото в Instagram.

Мурат Налкакиоглу разом з Валерією Старчеус / Фото: instagram.com/muratnalca

Зокрема, саме Валерія Старчеус поділилася в мережі знімком, на якому вони разом з Муратом позують обіймаючись. Ця фотографія також з'явилася у профілі бізнесмена.

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Мурат Налкакиоглу разом з Валерією Старчеус / Фото: instagram.com/muratnalca

Чи це означає щось більше, ніж просто дружба між ними і чи дійсно Мурат розійшовся зі своєю попередньою дружиною, візажисткою Лілією, залишається невідомим. Однак збільшення кількості фотографій з іншими жінками у його соцмережах підігріло чутки про їхнє можливе розлучення.

Нагадаємо, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу не підтверджував, але й не спростовував своє розлучення з візажисткою Лілією Реус. Зараз вони не перебувають навіть у одній країні: коли Мурат у Туреччині, Лілія залишається в Україні, і навпаки. Тим часом Мурат активно відвідує світські заходи та вечірки, де з'являється в компанії жінок.

Також Лілія, колишня дружина Мурата Налкакиоглу, провокує розмови про можливе розлучення. На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото з Ірландії, де виглядала щасливою та радісно позувала поруч з різдвяними інсталяціями.

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