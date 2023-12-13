Ексчоловік Лорак з'явився на світському заході в обнімку з учасницею 'Холостяка'

Останнім часом, у соцмережах відомого бізнесмена та ексчоловіка Ані Лорак Мурата Налкакиоглу почали з'являтися все більше фотографій з учасницею "Холостяк-10". Нещодавно Мурат з'явився на заході з блогеркою Валерією Старчеус, відомою під псевдонімом Laganza. Про це стало відомо з Instagram Мурата Налкакиоглу.
Чутки про можливий роман між турецьким бізнесменом та українською зіркою набирають обертів, особливо після спільного відвідування благодійного заходу у Fairmont Grand Hotel. Про спільне перебування на світському заході свідчать їхні фото в Instagram.
Зокрема, саме Валерія Старчеус поділилася в мережі знімком, на якому вони разом з Муратом позують обіймаючись. Ця фотографія також з'явилася у профілі бізнесмена.
Чи це означає щось більше, ніж просто дружба між ними і чи дійсно Мурат розійшовся зі своєю попередньою дружиною, візажисткою Лілією, залишається невідомим. Однак збільшення кількості фотографій з іншими жінками у його соцмережах підігріло чутки про їхнє можливе розлучення.
Нагадаємо, турецький бізнесмен Мурат Налкакиоглу не підтверджував, але й не спростовував своє розлучення з візажисткою Лілією Реус. Зараз вони не перебувають навіть у одній країні: коли Мурат у Туреччині, Лілія залишається в Україні, і навпаки. Тим часом Мурат активно відвідує світські заходи та вечірки, де з'являється в компанії жінок.
Також Лілія, колишня дружина Мурата Налкакиоглу, провокує розмови про можливе розлучення. На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала фото з Ірландії, де виглядала щасливою та радісно позувала поруч з різдвяними інсталяціями.
Читайте також:
- "Мурат з України": колишній чоловік замовчуючої війну Ані Лорак підтримує Україну
- Зрадниця Лорак влаштувала свято доньці у Москві: Мурат відмовився їхати до Росії