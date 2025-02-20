"Дуже сумує": Володимир Зеленський зробив рідкісну заяву про сина

Ви дізнаєтеся:
- Володимир Зеленський заговорив про сина Кирила
- Президент дуже сумує за сином
Президент України Володимир Зеленський не дуже часто говорить про своїх дітей і відомо, що з початку повномасштабної війни він рідко бачиться з рідними, адже дуже зайнятий.
Дружина президента Олена Зеленська раніше розповідала, що все ж таки частіше бачиться з чоловіком, ніж їхні діти, адже буває в Офісі президента.
Зазначимо, діти Зеленських - Олександра та Кирило перебувають в Україні та ще жодного разу за три роки не виїжджали за кордон.
В інтерв'ю для видання Bild, президент розчулився і розповів про сина Кирила, за яким дуже сумує.
Що відомо про Bild?
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
"Ми мало часу проводимо разом. Він чудовий, милий хлопчик. Він скучає за мною і дуже сумує, і я теж. І хотів би проводити більше часу зі мною", - поділився Володимир Зеленський.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.
А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.
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Хто такий Володимир Зеленський?
Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003-2019) і генеральним продюсером телеканала "Інтер" (2010-2012).
Політичну кар'єру розпочав 2019 року і балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний президентом України, повідомляє Вікіпедія.
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