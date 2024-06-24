Знайли без кінцівок: зірка "Піратів Карибського моря" помер від атаки акул

Тамайо Перрі був досвідченим серфінгістом, однак це не врятувало його від смертельно небезпечної рибини.

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Помер Тамайо Перрі / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/oahusurfingexperience

У віці 49 років помер Тамайо Перрі - професійний серфінгіст і рятувальник, а також актор. Його тіло було виявлено на пляжі Малаекахана на острові Оаху, Гаваї.

Трагічні подробиці смерті Перрі повідомив виданню Time Шейн Енрайт із Департаменту екстрених служб Гонолулу. Труп чоловіка без однієї руки, однієї ноги і зі слідами від укусів на тілі знайшли місцеві серфінгісти, які зателефонували в поліцію і медикам. Спецслужби лише засвідчили смерть Тамайо Перрі.

Вважається, що знаменитість був атакований акулою під час занять серфінгом. Це перший випадок нападу акули на людину на Оаху за останні 20 років, стверджує видання Stab Magazine.

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Тамайо Перрі заробив світову славу, як професійний серфінгіст, і разом із дружиною Емілією давав уроки серфінгу. Останні роки він також працював рятувальником служби океанічної безпеки міста та округу Гонолулу.

Крім того Перрі захоплювався кіно, і знімався в епізодичних ролях у фільмах "Блакитна хвиля", "Міст", серіалі "Гаваї 5.0". Його найпомітніша кіноробота - пірат у фільмі "Пірати Карибського моря: На дивних берегах".

Тамайо Перрі у фільмі Пірати Карибського моря: На дивних берегах / instagram.com/oahusurfingexperience

Що таке Пірати Карибського моря? Пірати Карибського моря - серія пригодницьких фільмів про піратів у Карибському морі. Фільми були зняті після відкриття атракціонів у Діснейленді, а також за підтримки кінокомпанії Walt Disney Pictures. Сюжети фільмів з'єднують воєдино і перетворюють численні міфи, легенди та реальні історії, пов'язані з кораблями і піратами. Зокрема, нової інтерпретації набуває легенда про корабель-привид Летючого голландця, повідомляє Вікіпедія.

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