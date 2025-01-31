'Ну скільки можна?': Ольга Сумська здивувала заявою про старшу сестру

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- Ольга Сумська помирилася з сестрою Наталею Сумською
- Акторка назвала Наталію "другою мамою" та "хрещеною мамою в кіно"
- Примирення відбулося природно, без особливих ініціатив з будь-якого боку
Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася радісною новиною — вона помирилася з сестрою Наталею Сумською після довгих років непорозумінь. У коментарі для програми "ЖВЛ Представляє" Ольга розповіла, що всі конфлікти залишилися в минулому.
Акторка наголосила, що сестра відіграє важливу роль у її житті і назвала Наталію "другою мамою" та "хрещеною мамою в кіно". Ольга Сумська зазначила, що всі суперечки з Наталею залишилися в минулому і тепер вони спілкуються.
"Спілкуємося. Ну скільки можна? Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому, нехай Бог нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя – моя друга мама, хоч би що там було. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона неймовірно талановита", - сказала вона.
Ольга додала, що не варто накопичувати негатив, адже найважливіше — мир в родині. За її словами, примирення стало природним процесом, без якихось спеціальних кроків з від неї чи сестри Наталії.
"Немає перших, немає других. Просто спілкуємося і все. Не потрібно ніколи накопичувати негатив, адже дуже страшний час, відповідальний. І від нас залежить, що ми передаємо нашим дітям і онукам, це дуже важливо. Мрію зібратися за родинним столом", - зазначила Ольга Сумська.
Ольга Сумська - новини із життя акторки
Нещодавно акторка поділилася архівним фото з сестрою, зробленим на кораблі під час одного з кінофестивалів 90-х років.
Дочка української акторки Ольги Сумської Тоня Паперна знімається у продовженні російського серіалу "Постукай у мої двері", де вона грає роль Аліни. Паперна вважає цей проект важливим, хоча перший сезон серіалу отримав негативні відгуки в Росії.
Як повідомляв Главред, 18 січня під час масованої атаки Росії на Київ українська акторка Ольга Сумська опинилася в Шевченківському районі, де стався обстріл. Ольга зазначила, що її будинок здригався від вибухів, але, на щастя, вона не постраждала.
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Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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