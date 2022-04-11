Нові костюми та наступне Євробачення у Калуші: ексклюзивно у Сніданку з 1+1 KALUSH ORCHESTRA

Євробачення-2022 - KALUSH ORCHESTRA розповіли, як готуються до конкурсу / instagram.com/kalush.official

Щодня в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube улюблене шоу українських глядачів Сніданок з 1+1 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні, долучати спеціалістів різних галузей та розповідати історії земляків, яким вдалось врятуватись від бойових дій. Відтепер програма виходить у новий час – з 8:00 до 11:00.

Сьогодні ексклюзивно до ефіру Сніданку з 1+1 долучився лідер гурту KALUSH ORCHESTRA Олег Псюк, який розповів про підготовку до Євробачення-2022, яке цьогоріч пройде в Турині. В рамках промотуру до конкурсу хлопці вже відвідали Ізраїль та Нідерланди.

У своєму номері для цих концертів KALUSH ORCHESTRA відмовилися від спецефектів, а на екрані замість графіки розмістили великий QR-код, на якому зібрали інформацію про допомогу Україні.

За словами Олега Псюка, у Європі всюди відчувається неймовірна підтримка. Попереду на музикантів чекає виступ в Мадриді.

"В кожній країні ми допомагаємо Україні, розповідаємо про ситуацію та збираємо кошти. Підтримка європейців однозначно відчувається, і від учасників, і від єврофанів. ЗМІ запитують про нашу ситуацію, все викладають, постять", - поділився музикант.

Щодо підготовки до Євробачення та можливої зміни образів, Псюк зазначив, що у півфіналі на українців та усіх єврофанів чекає сюрприз, а зараз вони у промотурі виступають у старих костюмах.

"Нових костюмів ще немає, бо вони в процесі виготовлення. Ми використовуємо зараз старі, багато робили з ними виступів раніше. Також ми б не хотіли ще показувати костюми, які будуть на самому Євробаченні. Тому слідкуйте за конкурсом – там ми будемо в нових образах", - прокоментував лідер KALUSH ORCHESTRA.

Наразі за ставками букмекерів, Україні прогнозують перемогу з рекордними показниками – 33%. До повномасштабного вторгнення, країна була на 5 місці у букмекерів. Це говорить, що заявка до вподоби європейській спільноті, яка слідкує за конкурсом. Музиканти мріють, щоб в кожному українському місті був мир і зараз не думають, де б хотіли бачити Євробачення-2023 в Україні.

Ведучі зі свого боку в разі перемоги запропонували провести конкурс в рідному місті Олега Псюка – Калуші. Лідер гурту прокоментував: "Це була б точно найбільша подія, яка відбувалася в Калуші".

Євробачення-2022 - KALUSH ORCHESTRA розповіли, як готуються до конкурсу / instagram.com/kalush.official

Перші репетиції учасників Євробачення в Турині розпочнуться вже 30 квітня, Україна виступить у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 08:00 до 11:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube.