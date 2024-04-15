Нова пасія ексчоловіка Лорак уперше зізналася, звідки бере гроші

Блогерка відповіла чесно на усі запитання, які стосувалися її стосунків з Муратом.

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За стосунками бізнесмена і блогерки спостерігає уся мережа / Колаж Главреда. Фото: Інстаграм Анастасії

Нова обраниця ексчоловіка зрадниці Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, блогерка Анастасія уперше розповіла, ким є за освітою та звідки бере гроші.

У своєму Instagram, спілкуючись з фанатами, Анастасія відповіла, що за професією - перукарка. А на запитання, чим дівчина заробляє на життя, блогерка зізналась, що працювала моделлю.

Однак зараз, за словами самої ж Анастасії, її усім забезпечує чоловік.

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"Я іноді працюю моделлю, але наразі це більш схоже на хоббі", - зізналась дівчина.

Анастасія також уточнила, що Мурат "повністю покриває потреби" і її, і її сина.

Окремо блогерка зауважила, що жінка просто має бути щасливою, а у чому їй реалізуватися - у карʼєрі чи сімʼї - це вибір індивідуальний. ʼ

А на запитання, чи хотіла би Анастасія ще одну дитину, блогерка відповіла ствердно - доньку, однак не зараз, оскільки "розуміє нестабільність людей".

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

Мурат Налчаджіоглу - останні новини на тему

Як писав Главред, 28 березня Налчаджіоглу розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року. Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.

Раніше Анастасія опублікувала сварку з Налчаджіоглу. У різкій формі дівчина сказала, що вона і Мурат один одному не підходять, зокрема, через публічність турецького бізнесмена.

Крім того, Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок із коханкою в Італію і прогулявся з її сестрою.

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