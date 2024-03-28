Колишній чоловік Ані Лорак розлучився і зробив заяву про емоційний спіч своєї дівчини

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу оголосив про розлучення зі своєю другою дружиною Лілією Реус, з якою він разом не живе ще з жовтня минулого року.

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Мурат Налчаджиоглу розлучився з Лілією Реус і зустрічається з Анастасією / колаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу 28 березня розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року.

У своєму Instagram Мурат розмістив фото свідоцтва про розірвання шлюбу.

"День, нарешті, закінчився. Процес почався в жовтні. Зазвичай я не люблю обговорювати або робити сторіс про особисті проблеми. Я офіційно розлучений із людиною, з якою не живу з жовтня за нашою обопільною згодою", - сказав Налчаджиоглу. відео дня

Налчаджиоглу опублікував свідоцтво про розлучення з Реус / Instagram Мурата Налчаджиоглу

Як Мурат відреагував на емоції Анастасії

Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.

"Я хочу знову пояснити, що людина, з якою живу на даний момент і планую прожити до кінця свого життя, вона не має жодного стосунку до розлучення. Я навіть не знав її (на той момент). Тому прошу всіх, будь ласка, припиніть писати дивні коментарі, намагаючись зачепити нас, мене", - підкреслив Мурат Налчаджиоглу.

Нагадаємо, Мурат Налчаджиоглу засвітився з Анастасією на одному із заходів у Києві. Раніше він відвідував подібні заходи зі своєю дружиною Лілією Реус.

Раніше Анастасія опублікувала сварку з Налчаджиоглу. У різкій формі дівчина сказала, що вона і Мурат один одному не підходять, зокрема, через публічність турецького бізнесмена.

Хто такий Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.

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