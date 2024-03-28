Колишній чоловік Ані Лорак розлучився і зробив заяву про емоційний спіч своєї дівчини

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу 28 березня розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, що не живе з Реус із жовтня минулого року.
У своєму Instagram Мурат розмістив фото свідоцтва про розірвання шлюбу.
"День, нарешті, закінчився. Процес почався в жовтні. Зазвичай я не люблю обговорювати або робити сторіс про особисті проблеми. Я офіційно розлучений із людиною, з якою не живу з жовтня за нашою обопільною згодою", - сказав Налчаджиоглу.відео дня
Як Мурат відреагував на емоції Анастасії
Також він, реагуючи на емоційні слова своєї дівчини Анастасії, сказав, що планує прожити з нею до кінця свого життя.
"Я хочу знову пояснити, що людина, з якою живу на даний момент і планую прожити до кінця свого життя, вона не має жодного стосунку до розлучення. Я навіть не знав її (на той момент). Тому прошу всіх, будь ласка, припиніть писати дивні коментарі, намагаючись зачепити нас, мене", - підкреслив Мурат Налчаджиоглу.
Нагадаємо, Мурат Налчаджиоглу засвітився з Анастасією на одному із заходів у Києві. Раніше він відвідував подібні заходи зі своєю дружиною Лілією Реус.
Раніше Анастасія опублікувала сварку з Налчаджиоглу. У різкій формі дівчина сказала, що вона і Мурат один одному не підходять, зокрема, через публічність турецького бізнесмена.
Хто такий Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецький бізнесмен. Колишній чоловік співачки Ані Лорак (2009-2019), батько її єдиної доньки Софії (2011). Живе на дві країни - Україну і Туреччину.
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