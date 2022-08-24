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"Ноги тряслися зі страху": в Мережу виклали відео з інтерв'ю Кузьми Скрябіна про День Незалежності

24 серпня 2022, 15:56

Інтерв'ю у Кузьми Скрябіна, по всій видимості, брав у рамках фестивалю Таврійські ігри в Новій Каховці в 1998 році легендарний ведучий Влад Ряшин.

Кузьма, прапор України
У Мережу виклали відео з інтерв'ю Кузьми Скрябіна про День Незалежності / колаж УНІАН

У Мережі з'явився відеозапис уривка інтерв'ю легендарного українського музиканта Андрія Кузьменка (він же Кузьма Скрябін) про той день, коли Україна здобула незалежність. Ролик зі словами легенди опублікувала на своїй сторінці в Instagram співачка Надя Дорофєєва (колишня солістка групи "Врємя і стєкло").

Інтерв'ю, по всій видимості, брав у рамках фестивалю Таврійські ігри в Новій Каховці в 1998 році легендарний український телеведучий Влад Ряшин в рамках своєї програми "Мелорама".

"Пам'ятаю, в найперший День незалежності у мене ноги тряслися зі страху, чи триватиме все це довго. А зараз вже сьомий. Дасть Бог буде восьмий, дев'ятий, сотий, сто сьомий. І дай Бог, щоб люди в цій країні відчували себе як вдома комфортно. Щоб вони не тікали з цієї країни. І я думаю, тоді вона буде мати настільки багато сил що розквітне так, як повинна цвісти", - сказав тоді музикант.

Нагадаємо, раніше актор, комік і керівник Студії Квартал 95 Євген Кошовий наслідував приклад тисяч українців, і прикрасив своє тіло патріотичними татуюваннями.

Одна з них - данина поваги Андрію Кузьменку, українському музиканту і популяризатору української культури. Так комік набив собі цитату з його пісні Бандерштатівські коломийки: "Той, хто любити Україну, має бути з нами".

До того українські музиканти, в числі яких Олександра Зарицька, Наталія Могилевська, група Скрябін, Фагот з ТНМК, Руслана виконали пісню Андрія Кузьменка Місця щасливих людей, переробивши її під сучасні реалії.

Інші новини:

Кузьма "Скрябін" День Незалежності України новини шоу бізнесу
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