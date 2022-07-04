Євген Кошовий набив патріотичне татуювання в пам'ять про Кузьму Скрябіна

Євген Кошовий зробив патріотичні татуювання / Колаж

Актор, комік і керівник Студії Квартал 95 Євген Кошовий наслідував приклад тисяч українців, і прикрасив своє тіло патріотичними татуюваннями.

Артист не перший раз вибирає такий незвичайний спосіб для визнання в любові тому, що йому насправді дорого: свої перші малюнки на тілі він зробив у грудні минулого року. Тоді він присвятив напис на руці "королевам" його життя - дружині Ксенії і дочкам Серафимі та Варварі.

Зараз Кошовий зробив пару патріотичних татуювань, які показав на своїй сторінці в Instagram. Одна з них - данина поваги Андрію Кузьменку, українському музиканту і популяризатору української культури. Так комік набив собі цитату з його пісні Бандерштатівські коломийки: "Той, хто любить Україну, має бути з нами".

Інша служить своєрідним зверненням до хейтерів Кошового, які часом дорікають йому в недостатньому патріотизмі. Таким чином на його руці з'явилася фраза: "Був патріотом України ще до того, як це стало мейнстрімом".

Євген Кошовий зробив патріотичні татуювання / instagram.com/evgenii.koshevoi

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Раніше популярний гуморист Євген Кошовий розповів свою позицію щодо того, чи збирається він йти на фронт у складі ВСУ.

Також він розповів, про що листувався з президентом України та його близьким другом Володимиром Зеленським вранці 24 лютого - у день початку повномасштабної війни.

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