Нікітюк в образі з 90-х переспівала легендарний хіт заради донатів на дрони

Відома блогерка і шоувумен Леся Нікітюк у кумедному образі з 1990-х переспівала головний хіт легендарного гурту "Фантом-2".

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Леся Нікітюк в образі з 90-х переспівала хіт гурту "Фантом-2" / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська блогерка і світська левиця Леся Нікітюк разом зі своїм колегою, телеведучим Ігорем Новинчуком влаштували косплей на зірок вітчизняної денс-музики 1990-х - Ольгу Гречко та Романа Матіяша з гурту "Фантом-2". У своєму фотоблозі Нікітюк опублікувала оригінальний відеоролик.

Вона разом із Новинчуком у перуці та у фірмовому надлишковому макіяжі в стилі перших років президентства Леоніда Кучми виконали шлягер "Двоє" вищевказаного гурту. Щоправда, текст пісні повністю було змінено. Так, Нікітюк і Новинчук співають про жахи війни і закликають відправити гроші на два бойових дрони для 8-го полку ССО.

До слова, ідею кліпу зірки також запозичили в гурту "Фантом-2" і співають на комп'ютерному тлі, що постійно змінюється.

Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва"", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше український шоумен і батько трьох дітей Анатолій Анатоліч відверто розповів, чи піде він воювати після чотирьох невдалих спроб стати на військовий облік.

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