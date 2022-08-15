"Нічого хорошого там не буде": Лобода висловилася про населення РФ і Путіна

Світлана Лобода / прес-служба співачки

Українська співачка Світлана Лобода 14 серпня виступила з благодійним концертом у Латвії на підтримку України.

Свій виступ у Ризі Лобода почала з новою українською піснею "Молитва", після чого можна було почути весь інший репертуар російською.

Також на Instagram-сторінці Лободи можна побачити, що вона обернулася синьо-жовтим прапором з тризубом і виконувала "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Після виступу співачка подякувала Латвії і всіх її жителів за гостинність і небайдужість під час війни.

А ось за лаштунками в інтерв'ю німецькому телеканалу Deutsche Welle співачка прокоментувала політику президента РФ Володимира Путіна.

"Росія - це країна, яка сьогодні дуже-дуже заблукала, тому що на чолі стоїть людина, яка веде країну не туди. Поки люди це не зрозуміють і не усвідомлюють, нічого хорошого в країні не буде. Я вибираю інший шлях", - заявила артистка.

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