"Нічого людського в ній вже немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку

Стася Ровінська, дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку / instagram.com/sia_rovinska

Поки Україна і весь світ здригаються в риданнях від жахливих кадрів російських звірств у звільнених від окупантів містах, пропутінська пропагандистка Єгорова продовжує наполягати на правильності кривавої політики Кремля.

Для її дочки, української телеведучої Стасі Ровінської, подібна безсердечність стала останньою краплею.

"Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала. Висновок... Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що в усьому є межа", – писати Ровинская.

Зі сльозами на очах вона прийняла рішення розірвати відносини з матір'ю раз і на завжди. До цього ж вона закликала і інших - поставити на Єгоровій крапку, адже це для неї - найстрашніше.

"Вона боїться, що її забудуть і не будуть про неї говорити, і неважливо що. Тому забудьте, як її звати. Не пишіть про неї, не звертайте уваги, жодної. Лише так їй можна зробити боляче"– підкреслила Стася.

Стася Ровінська засудила Сніжану Єгорову за підтримку путінського режиму / instagram.com/sia_rovinska

читайте також"Тут дітей ґвалтують, а ти про концерти в Урюпінську пишеш": Гордон обматюкав Королеву в прямому ефірі

Як повідомляв Главред, раніше Сніжана Єгорова підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства".

Інші новини: