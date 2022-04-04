УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Нічого людського в ній вже немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку

4 квітня 2022, 22:37

За словами Стасі Ровінської, це буде найгіршим покаранням для її матері за бездушність.

false
Стася Ровінська, дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку / instagram.com/sia_rovinska

Поки Україна і весь світ здригаються в риданнях від жахливих кадрів російських звірств у звільнених від окупантів містах, пропутінська пропагандистка Єгорова продовжує наполягати на правильності кривавої політики Кремля.

Для її дочки, української телеведучої Стасі Ровінської, подібна безсердечність стала останньою краплею.

"Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала. Висновок... Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що в усьому є межа", – писати Ровинская.

Зі сльозами на очах вона прийняла рішення розірвати відносини з матір'ю раз і на завжди. До цього ж вона закликала і інших - поставити на Єгоровій крапку, адже це для неї - найстрашніше.

"Вона боїться, що її забудуть і не будуть про неї говорити, і неважливо що. Тому забудьте, як її звати. Не пишіть про неї, не звертайте уваги, жодної. Лише так їй можна зробити боляче"– підкреслила Стася.

false
Стася Ровінська засудила Сніжану Єгорову за підтримку путінського режиму / instagram.com/sia_rovinska

читайте також"Тут дітей ґвалтують, а ти про концерти в Урюпінську пишеш": Гордон обматюкав Королеву в прямому ефірі

Як повідомляв Главред, раніше Сніжана Єгорова підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства".

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес Сніжана Єгорова вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Насувається сильне похолодання і сніг: в яких регіонах України різко погіршиться погодаНасувається сильне похолодання і сніг: в яких регіонах України різко погіршиться погода Війна в Україні ненадовго, російська армія протримається ще два-три місяці – Юрій КасьяновВійна в Україні ненадовго, російська армія протримається ще два-три місяці – Юрій Касьянов Білорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартиріБілорус і чеченець до смерті закатували українця в Бучі - знущалися прямо в його квартирі Зробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами донькуЗробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами доньку Благовіщення 2022 - дата, традиції і заборони святаБлаговіщення 2022 - дата, традиції і заборони свята

Останні новини

00:16

ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту - Арестович

04 квітня, понеділок
23:58

Напад росії на Україну: що буде зі здоров'ям українців та їх дітейВідео

23:57

Окупантів спіймали на брехні: вбиті тижнями перебували на вулицях БучіВідео

23:31

Нелюдська жорстокість: окупанти по-звірячому розправилися із захисниками БучіВідео

23:25

Орки обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв: 10 загиблих, багато поранених

Реклама
22:43

Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

22:37

"Нічого людського в ній вже немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку

22:33

У підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівнюВідео

22:30

Буча по всій Україні: Зеленський зажадав трибуналу над військовими злочинцями РФВідео

22:13

"Я помилявся": президент Німеччини різко змінив свою позицію щодо ПП-2

21:51

Арешт і камера суворого режиму: прокурор з Гааги пояснив, що чекає на ПутінаВідео

21:23

Лавров висловився щодо можливості проведення переговорів Путіна з Зеленським

20:58

Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФВідео

20:52

Інфекції та рак: що хронічний страх може зробити зі здоров'ямВідео

20:42

Загроза існування і нові бої: астролог передбачила гарячу фазу війни для України і назвала дату

20:35

Різанина в Бучі та російський нацизм: чому Європі важливо зрозуміти суть війни в УкраїніПогляд

20:31

Влада Ірпеня вигадала, як поновити сполучення з КиєвомВідео

20:23

Мародера з Ірпеня спіймали на Житомирщині: допоміг дурний збіг

20:12

Росії не місце в Раді ООН з прав людини - МЗС Британії

20:01

Рупор роспропаганди опублікував прямий заклик влаштувати в Україні геноцид

Реклама
19:54

Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняВідео

19:48

ЗСУ витіснили ворога з Житомирської області

19:45

У окупантів віджали боєприпаси: українські селяни допомагають ЗСУ ризикуючи життямВідео

19:30

Прикмети на 6 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:21

СБУ з'ясувала причину "відведення" російських військ: перехоплено нову розмову орків

19:20

Масове вбивство у Бучі: журналісти назвали імена орків-катівВідео

19:18

Російському диктатору Путіну не шкода не тільки українців, а й росіянПогляд

18:39

"Варвар і військовий злочинець": Байден жорстко припечатав Путіна через бійню в БучіВідео

18:20

Премія Дарвіна для рашиста: мародер замість захисної пластини в бронежилет вставив MacBookВідео

18:12

У війні в Україні стався переламний момент: чому звірства в Бучі – точка неповерненняПогляд

18:07

Окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу - СІТ

17:59

Росія готується захопити Харків і оточити українські війська в зоні ООС - МіноборониВідео

17:38

Прикмети на 5 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:03

"Відповідь з'явиться в найближчі дні чи години": Зеленський розповів про порятунок МаріуполяВідео

16:58

Командири рашистів - в шоці: загін ОМОНу з Хакасії відмовився воювати в УкраїніВідео

16:55

"Тут дітей ґвалтують, а ти про концерти в Урюпінську пишеш": Гордон обматюкав Королеву в ефіріВідео

16:54

"Коли тікали, вони нас тупо закрили": у селі Ягідне окупанти РФ тримали в підвалі до 400 людейВідео

16:49

Імперський угар в Росії скоро згасне, або Скільки залишилося чекати повалення ПутінаПогляд

16:26

Геноцид на Київщині: кількість жертв рашистів у Бородянці ще більша - ВенедиктоваВідео

16:09

Росія мобілізує молодиків з "Юнармії" для війни проти України - омбудсмен Денисова

Реклама
16:02

Контрацепція під час війни: лікар назвав звичайні та екстремальні способиВідео

15:45

Чому Росія відмовляється визнавати акти звірства в УкраїніПогляд

15:32

"Це геноцид проти України": Зеленський приїхав у БучуВідео

15:17

Дантес розповів, чому розлучається з Надею ДорофєєвоюВідео

14:55

Окупанти вішали жінок після зґвалтувань: Арестович шокував подробицями звірств у БучіВідео

14:47

Бійці ССО знищили ворожу РЛС С-300: ЗСУ попереджали, що РФ розгорнула її під Києвом

14:39

Меркель досі вважає правильним, що Україну не прийняли в НАТОВідео

14:27

Вночі Лицарі Зимового Походу "зігріли" окупантів ракетою від Javelin - відео прямого попаданняВідео

14:18

Будь-який крок Кремля у війні призведе до краху: на якій ділянці фронту неминуча м'ясорубкаПогляд

14:06

Ґвалтували і вбивали: розвідка оприлюднила імена окупантів, які влаштували різанину в БучіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти