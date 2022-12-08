"Нема сенсу повертатися до діалогів": Олена Зеленська розповіла про спілкування з родичами з РФ

Перша леді України розкрила, як змінилися її стосунки з тими, кого раніше вона вважала близькими.

Олена Зеленська розповіла про особливості спілкування з російськими родичами / instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська під час відрядження до Великобританії дала інтерв'ю для одного з найстаріших англійських видань - The Times.

Вона зараз є рупором війни в мирних країнах - своєю громадською діяльністю вона не дає забути про той жах, що діється в Україні через російських загарбників.

У розмові з редактором Еліс Томпсон Зеленська обговорила безліч проблем нашої країни та її громадян. Однак журналістка не упустила можливість поговорити і про особисте життя першої леді, зокрема її сім'ї.

Томпсон запитала у Зеленської, як складаються її стосунки з родичами, колегами і приятелями, які продовжують жити в РФ. Для багатьох українців це - болюча тема, адже війна утворила прірву між цілими поколіннями.

"Звичайно, винен Путін, але без підтримки російського народу він не зміг би це зробити в такому масштабі. У мене там є родичі, але ми не спілкуємося. Ці стосунки закінчилися повністю. Немає сенсу повертатися до тих діалогів, коли твоє власне життя і життя дітей і твоєї сім'ї у великій небезпеці, і люди навіть не питають, чи живий ти ще, я думаю, що такі відносини закінчилися", - стримано відповіла перша леді України.

Нагадаємо, легендарний музикант, засновник і автор більшості хітів психоделік-рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс (відомий своєю підтримкою кривавої російської політики) написав відкритого листа першій леді України Олени Зеленської.

У ньому він закликав українську сторону відмовитися від поставок зброї з Вашингтона, оскільки, на думку музиканта, саме з цієї причини в нашій країні триває війна – мовляв, мовляв "Захід підкидає паливо у вогонь". Але і на цьому музикант-путініст не зупинився і для припинення боїв порадив "визнати автономію" так званих "Л/ДНР".

У відповідь перша леді України у своєму Twitter нагадала 78-річному музиканту, що РФ веде жорстоку війну і знищує громадян України.

Як підкреслила Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами і ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.

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