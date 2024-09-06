"Нерукодайна особистість": Басков не зможе побачити рідного сина

Микола Басков, один із фанатиків війни Путіна, навряд чи зможе побачитися зі своїм сином.

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Путініст Басков не зможе бачити свого рідного сина / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, не скоро зможе побачити свого біологічного сина Броніслава.

За даними пропагандистського видання Телепрогамма, від Баскова нібито силоміць відвезли сина ще в дитячому віці. Це зробила його колишня дружина Світлана Шпігель.

За словами російських експертів, мати хлопчика довгі роки розповідала синові правду про вподобання і поведінку батька, і той вирішив не виходити на зв'язок із ним.

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Хто такий Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак із перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

"Басков у глибині переживає, що в нього немає контакту із сином. Син, можливо, і хоче спілкуватися, але там друга сторона не дає цього зробити. Там Броніславу доводять, що краще не треба. Так, Басков переживає, сумує, спілкуватися хоче, але не дають. Синові вселили, що батько - нерукопожатна особистість, йому нав'язали образу на батька. Але хлопчик подорослішає, і він за власною ініціативою спілкуватиметься з татом. Вони відновлять контакт, але пізніше", - заявив російський екстрасенс.

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Зазначимо, що раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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