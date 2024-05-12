Несподіваний результат для всіх: як голосували за Україну на Євробаченні 2024

Хто віддав найвищий бал Україні у фіналі Євробачення 2024.

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Як голосували за Україну на Євробаченні 2024 / Колаж Главред, фото Суспільне, eurovision.tv

У Швеції місті Мальмо завершився пісенний конкурс Євробачення 2024.

Україну представляла alyona alyona та Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria".

Під час оголошення результатів в ефір виходили представники країн-учасниць конкурсу, які оголошували результати голосувань національних журі.

Кожна країна могла віддати від одного до 12 балів (крім 9 і 11). За свою країну голосувати було не можна.

Як голосували журі різних країн Євробачення 2024 за Україну

Перші 12 балів Україні віддала Чехія.

Другі 12 балів Україна отримала від Молдови.

Після голосування всіх членів журі Україна опинилася на 5 місці.

Як голосували за Україну члени журі / скріншот із відео

Як голосували телеглядачі за Україну на Євробаченні 2024

Телеглядачі з усієї Європи віддали Україні рекордні 307 балів.

Як голосували глядачі за Україну / скріншот

Дивіться відео, як виступила Україна на Євробаченні 2024:

Яке місце зайняла Україна на Євробаченні

За сумою балів Україна посіла 3 місце, пропустивши перед собою лише Хорватію та Швейцарію.

Варто зауважити, що букмекери перед фіналом Євробачення пророкували нам лише 6 місце.

Результати Євробачення / скриншот

Фінал Євробачення 2024 - усі подробиці

Фінал Євробачення пройшов зі скандалом. Проросійського учасника Євробачення зняли з фіналу. За кілька годин до підсумкового концерту організатори конкурсу оголосили про дискфаліфіацію.

Представниці України alyona alyona і Jerry Heil після свого виступу у фіналі Євробачення 2024 здивували весь світ заявою просто на сцені.

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