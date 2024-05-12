Несподіваний результат для всіх: як голосували за Україну на Євробаченні 2024

У Швеції місті Мальмо завершився пісенний конкурс Євробачення 2024.
Україну представляла alyona alyona та Jerry Heil із піснею "Teresa & Maria".
Під час оголошення результатів в ефір виходили представники країн-учасниць конкурсу, які оголошували результати голосувань національних журі.
Кожна країна могла віддати від одного до 12 балів (крім 9 і 11). За свою країну голосувати було не можна.
Як голосували журі різних країн Євробачення 2024 за Україну
- Перші 12 балів Україні віддала Чехія.
- Другі 12 балів Україна отримала від Молдови.
Після голосування всіх членів журі Україна опинилася на 5 місці.
Як голосували телеглядачі за Україну на Євробаченні 2024
Телеглядачі з усієї Європи віддали Україні рекордні 307 балів.
Дивіться відео, як виступила Україна на Євробаченні 2024:
Яке місце зайняла Україна на Євробаченні
За сумою балів Україна посіла 3 місце, пропустивши перед собою лише Хорватію та Швейцарію.
Варто зауважити, що букмекери перед фіналом Євробачення пророкували нам лише 6 місце.
Фінал Євробачення 2024 - усі подробиці
Фінал Євробачення пройшов зі скандалом. Проросійського учасника Євробачення зняли з фіналу. За кілька годин до підсумкового концерту організатори конкурсу оголосили про дискфаліфіацію.
Представниці України alyona alyona і Jerry Heil після свого виступу у фіналі Євробачення 2024 здивували весь світ заявою просто на сцені.
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