УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Несподівано померла 23-річна фіналістка "Міс Всесвіт"

Олена Кюпелі
5 травня 2023, 20:53 оновлено 5 травня, 21:08
80
Дівчина кілька тижнів провела в штучній комі і її відключили від апарату.
Сієнна Вейр
Сієнна Вейр / Instagram / sienna_weir

Австралійська модель і фіналістка конкурсу краси "Міс Всесвіт" Сієнна Вейр.

Дівчина померла в четвер після того, як протягом декількох тижнів перебувала на апараті життєзабезпечення після того, що, як вважається, було нещасним випадком під час верхової їзди, пише News.co.au.

Її агентство Scoop Management також поділилося кількома фотографіями моделі, заявивши, що її "завжди пам'ятатимуть".

відео дня

Сієнна Вейр
Сієнна Вейр / Instagram / sienna_weir/

Вейр отримала подвійний ступінь англійської літератури та психології в Сіднейському університеті і планувала переїхати до Лондона в найближчі роки, щоб провести час зі своєю сім'єю та розширити свої професійні та соціальні зв'язки.

Сієнна Вейр
Сієнна Вейр / Instatgram / sienna_weir/

"Сьогодні небеса знайшли найпрекраснішого ангела. Я буду сумувати за тобою, Сієна, я люблю тебе", — написав один з друзів в соціальних мережах.

"Мені так пощастило, що я тебе знаю. Спасибі тобі за все", - пишуть інші.

Нагадаємо, раніше американська комедійна актриса, зірка багатьох голлівудських фільмів Мег Райан шокувавши своїм виглядом, вперше за довгий час з'явившись на публіці.

Раніше також від отриманих травм під час захисту України від російських окупантів, помер український режисер і сценарист Андрій Максименко.

Український актор, модель, колишній учасник балету співачки Світлани Лободи, а нині військовий Назар Грабар отримав важке поранення на фронті. У бою з російськими окупантами він був поранений в груди.

Вас також може зацікавити:

Реклама

Головне за день

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запоріжжя

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запоріжжя

21:00 Україна
Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів Україні

19:16 Україна
Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

19:10 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:00

Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запоріжжя

20:55

"Путіна можуть "злити": Жданов розповів, як Росія відповість на палаючі вежі в КремліВідео

20:53

Несподівано померла 23-річна фіналістка "Міс Всесвіт"

19:26

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

19:22

Чому в СРСР фанатіли від кришталю: на ньому можна озолотитися і сьогодні

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:20

Що стоїть за погрозами Пригожина Шойгу та ГерасимовуПогляд

19:16

Рада ЄС виділили 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів УкраїніВідео

19:10

Труханов найближчими годинами вийде із СІЗО: за мера Одеси внесли заставу у 13 млн гривень

18:55

Макарони були скрізь: жінка знайшла в лісі 200 кг готової страви

Реклама
18:49

"Найгірша з можливих втрат": у важких боях під Бахмутом загинув відомий експерт з енергетикиВідео

18:42

Знак мужності: президент Чехії подарував Зеленському легендарний пістолет

18:27

Ефективність HIMARS різко знизилась: окупанти навчилися боротися з ракетами - CNNВідео

17:50

"У списку на обмін з січня": Росія цинічно не відпускає з полону журналіста УНІАН

17:36

"Оточення Путіна готує його до сакральної жертви": Жданов розповів про наближення хаосу в РФВідео

17:28

Журналіст Дмитро Хилюк - заручник російського терористичного режиму - Ганницький

17:19

Вибухова головоломка по картинці: знайти зайве число за 15 секунд майже неможливо

16:53

Тодоренко показала свій целюліт біля пальми

16:51

Ледве ходить, насилу переодягається: путініст Газманов почав заздрити КіркоровуВідео

16:42

Потужно "насипали" окупантам під Бахмутом: Маляр розповіла про активні штурмові дії ЗСУВідео

16:29

Берлін остерігається прапорів України та Росії: 8 та 9 травня триватиме заборона

Реклама
16:21

"Алла, як завжди, на висоті": Вайкуле пояснила, навіщо Пугачова терміново повернулася до МосквиВідео

16:10

"Тварюка, мерзота": Соловйов жорстко обізвав Пугачову після її повернення в Москву

16:03

"Це вже було паліативне лікування": чоловік Руслани Писанки розповів про останні дні акторкиВідео

16:00

Росія взяла журналіста Хилюка в заручники і вперто не віддає його з незрозумілих причин - ГанницькийЕксклюзив

15:58

Як різати м'ясо на шашлик – вздовж чи поперек волокон: цю помилку роблять навіть досвідчені кухарі

15:52

"Може прилетіти": американці дали зрозуміти Путіну, що знають, де знаходяться бункери - ЖдановВідео

15:51

Імунітет клану Путіна руйнується, Росія втрачає контроль над регіонами - ПодолякВідео

15:37

Чим підстригти траву в домашніх умовах: 4 кращих інструменту для дачника

15:34

"Кремль, спиш?" - "Українська команда" передала дрони з посланнями окупантам 204-му батальйону ТрО

15:18

Популярна американська актриса Мег Райан здивувала моторошним виглядомВідео

15:15

"Україна переможе РФ тільки в казці": проросійський прем'єр Угорщини Орбан "відзначився" маячною тезоюВідео

15:12

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

15:03

"Ви що несете, мерзоти?": пропагандисти в істериці собачаться через "бавовну" у РФВідео

15:01

РФ стягує в Бахмут "вагнерівців", щоб захопити місто до 9 травня - МалярВідео

15:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2023: Скорпіонам - катастрофа з грошима, Стрільцям - розлука з близькимиВідео

14:39

"Вітаємо з 9 травня, Слава Україні": Жданов зробив прогноз про акцію БПЛА над Красною площеюВідео

14:38

Настя Каменських розплакалася прямо на сцені: як Потап привітав співачкуВідео

14:38

У ЗСУ спростували інформацію щодо знищення ракети Кинджал комплексом Patriot

14:29

Для чого п'ють чай з чебрецем: нові відомості про ароматний напій здивуютьВідео

14:15

Пригожин не може захопити Бахмут до 9 травня: у ГУР та ЗСУ пояснили, чому "вагнерівці" тікатимутьВідео

Реклама
14:09

Фільм жахів: жінка купила будинок, що кишить отруйними зміями

13:59

Місячне затемнення 5 травня: Влад Росс розповів, для яких знаків воно буде доленоснимВідео

13:58

Науковий підхід до відновлення постраждалих територій КиївщиниВідео новости компании

13:27

Кримінальник, який воював в ПВК Вагнер, повернувся до РФ і з подільниками вбив двох аніматорів

13:01

Patriot збив гіперзвуковий Кинджал: ЗСУ перехоплюють "невловимі" ракети РФ – ЗМІ

12:56

"Контрнаступ уже розпочався": у Силах оборони прокоментували "вкиди"Відео

12:35

"Юда": віце-міс Києва образила Зеленського і чекає перемоги РосіїВідео

12:24

"Навіть ворони повинні були літати за перепустками": Жданов пояснив уразливість Кремля перед атакоюВідео

12:22

Втеча ПВК Вагнера з Бахмута: у Кремлі відреагували на істерику Пригожина

12:19

Ситуація в Росії наближається до подій 1917 року, Кремлю загрожує переворот - ЖдановВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти