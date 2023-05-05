Несподівано померла 23-річна фіналістка "Міс Всесвіт"

Дівчина кілька тижнів провела в штучній комі і її відключили від апарату.

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Сієнна Вейр / Instagram / sienna_weir

Австралійська модель і фіналістка конкурсу краси "Міс Всесвіт" Сієнна Вейр.

Дівчина померла в четвер після того, як протягом декількох тижнів перебувала на апараті життєзабезпечення після того, що, як вважається, було нещасним випадком під час верхової їзди, пише News.co.au.

Її агентство Scoop Management також поділилося кількома фотографіями моделі, заявивши, що її "завжди пам'ятатимуть".

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Сієнна Вейр / Instagram / sienna_weir/

Вейр отримала подвійний ступінь англійської літератури та психології в Сіднейському університеті і планувала переїхати до Лондона в найближчі роки, щоб провести час зі своєю сім'єю та розширити свої професійні та соціальні зв'язки.

Сієнна Вейр / Instatgram / sienna_weir/

"Сьогодні небеса знайшли найпрекраснішого ангела. Я буду сумувати за тобою, Сієна, я люблю тебе", — написав один з друзів в соціальних мережах.

"Мені так пощастило, що я тебе знаю. Спасибі тобі за все", - пишуть інші.

Нагадаємо, раніше американська комедійна актриса, зірка багатьох голлівудських фільмів Мег Райан шокувавши своїм виглядом, вперше за довгий час з'явившись на публіці.

Раніше також від отриманих травм під час захисту України від російських окупантів, помер український режисер і сценарист Андрій Максименко.

Український актор, модель, колишній учасник балету співачки Світлани Лободи, а нині військовий Назар Грабар отримав важке поранення на фронті. У бою з російськими окупантами він був поранений в груди.

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