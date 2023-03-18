Несподівано помер зірка фільму "Джон Вік"

Акторові Ленсу Реддіку викликали швидку допомогу прямо до нього додому. Причина смерті поки невідома.

Джон Вік 3 / Lionsgate

Американський актор Ленс Реддік, актор популярного серіалу HBO "Прослушка", а також зірка бойовика Джон Вік, помер у віці 60 років.

За словами його публіциста, актор раптово помер природною смертю в п'ятницю в своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Близько 09:30 за місцевим часом в будинок актора викликали поліцію, повідомив журналістам публіцист.

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Ленс Реддік / Скріншот YouTube

"Ленса буде дуже не вистачати", - заявила його публіцист Міа Хансен. "Будь ласка, поважайте конфіденційність його родини в цей час.

Реддік був в середині прес-туру з приводу четвертої частини фільмів про Джона Віка, вихід якої намічений на 24 березня.

Він також збирався з'явитися в майбутньому спін-оффі Джона Віка "Балерина" з Аною де Армас у головній ролі.

Реддік, уродженець Балтимора, за свою 25-річну акторську кар'єру знявся у понад десятку фільмів та шоу.

Він був Хароном, консьєржем готелю в підземному центрі Нью-Йорка під назвою The Continental Hotel у фільмах про Джона Віка. Він з'явився в оригінальному фільмі, двох його продовженнях і повинен з'явитися в четвертій частині.

Актор також був відомий своєю яскравою роллю лейтенанта поліції Балтімора Седріка Деніелса в серіалі "Прослушка", який йшов з 2002 по 2008 рік і досліджував ситуацію з наркотиками в Балтіморі з точки зору правоохоронних органів, а також наркоторговців і наркоманів.

Реддік сказав Guardian у 2010 році, що вважає, що шоу стане "хітом", але не очікував, що воно "стане таким явищем".

Актор знімався в серіалі Resident Evil від Netflix і в фантастичному бойовику "Годзілла проти Конга". Він також був відомий своєю озвучкою, включаючи серіал "Рік і Морті".

У актора залишилися дружина Стефані, а також дочка Івонн Ніколь Реддік і син Крістофер Реддік.

Відзначимо, раніше стало відомо про те, що на 61 році життя помер відомий голлівудський актор, зірка фільму "Врятувати рядового Райана", Том Сайзмор. Напередодні у актора діагностували аневризму головного мозку і він деякий час перебував під апаратами життєзабезпечення. Сім'я актора прийняла важке рішення відключити його від системи життєзабезпечення, повідомив його представник Чарльз Лаго.

Раніше також українська співачка Джамала розповіла своїм фоловерам у соцмережах про те, як їй стало погано перед концертом у Польщі.

Виявилося, що співачці навіть довелося викликати "швидку", адже вона могла тільки лежати.

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