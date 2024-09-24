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Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

Олена Кюпелі
24 вересня 2024, 15:28
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Принц Гаррі зізнався у вживанні наркотиків, чим поставив під удар своє проживання у США.
Принц Гаррі, Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл живуть в Америці / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Суддя ухвалив остаточне рішення за заявою принца Гаррі на отримання візи в США після того, як королівська особа зізналася у вживанні наркотиків у своїх суперечливих мемуарах.

Як пише видання The Mirror, герцог Сассекський зізнався у вживанні марихуани, кокаїну і психоделічних грибів у своїй книзі, опублікованій у січні 2023 року.

У позові консервативного аналітичного центру Heritage Foundation стверджувалося, що уряд має опублікувати записи про заяву герцога на отримання візи, щоб показати, чи було розкрито його вживання наркотиків. Фонд, який базується у Вашингтоні, заявив, що "широко розповсюджене та безперервне" висвітлення вживання наркотиків принцом Гаррі ставить під сумнів те, чи "належно" уряд перевірив принца та дотримувався правильних процедур під час надання дозволу на в'їзд у країну.

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Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія.

Група стверджувала, що закон США "зазвичай робить таку людину неприпустимою для в'їзду" в країну.

У своїх сенсаційних мемуарах Гаррі зізнався, що кокаїн "нічого для нього не зробив", додавши: "Марихуана - це інше, вона насправді дійсно допомогла мені". Він також згадує випадок із чарівними грибами, кажучи: "Я втупився на контейнер. Він уставився на мене. "Що - втупився?" Потім він перетворився на... голову. Я натиснув на педаль, і голова відкрила рот. Величезна посмішка".

У заявах на отримання візи в США конкретно запитують людину про поточне і минуле вживання наркотиків, що може згубно вплинути на хід розгляду заяви. Надмірне вживання наркотиків може призвести до відхилення заяв, проте співробітники імміграційної служби використовують свій розсуд щодо низки факторів.

Принц Гаррі
Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Однак тепер суддя США постановив, що заява Гаррі має залишатися конфіденційною. Карл Ніколс постановив у понеділок, що "громадськість не має великого інтересу в розкритті імміграційних записів герцога". Він додав: "Як і будь-який іноземний громадянин, герцог має законний інтерес у конфіденційності свого імміграційного статусу".

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Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав сім'ю, коли дізнався про онкозахворювання батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

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