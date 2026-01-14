Рус
"Не знаю, як пережили": зірка "Папаньок" розповів, як рятувався від окупації

Анна Підгорна
14 січня 2026, 01:00
25
Олександр Ярема та його близькі пережили страшні дні.
Олександр Ярема
Олександр Ярема новини - актор розповів, як пережив окупацію / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Читайте більше:

  • Як Олександр Ярема опинився в окупації
  • Як йому і його родині вдалося врятуватися

Український актор і ведучий Олександр Ярема розповів про один з найстрашніших епізодів у його житті. Він стосується окупації, в якій артисту і його близьким довелося провести 10 днів. Деталі актор розкрив в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Незадовго до початку повномасштабної війни до Яреми в гості приїхала племінниця з чоловіком. У перший день вторгнення він разом з родичами поїхав до сестри - в село Бузова, Бучанський район. З окупації агресора їм вдалося вирватися 9 березня. "Я не знаю, як ми це пережили. Не думали, що все затягнеться. То ж не може такого бути, а воно вже протягом майже чотирьох років. Це жахіття", - згадує Олександр.

відео дня

Актор разом із родичами вирушив на Франківщину, звідки родом його батько. За щасливим збігом обставин, того ж дня, 9 березня, з окупації в Ірпені вдалося вирватися і батькам Яреми. "Тато зарядив телефон на вокзалі й зателефонував. Це таке було щастя. В один день ми виїхали, й вони вийшли. Ми їх забрали в Хмельницькому і вже були разом", - розповів артист.

Олександр Ярема
Олександр Ярема новини - актор розповів, як пережив окупацію / Скріншот YouTube

Раніше Главред розповідав про те, як Михайло Хома став Дзідзьо. Український співак розкрив зворушливу історію псевдоніма, який з'явився завдяки його близькому родичу.

Також Каменських, яка потрапила до лікарні, дала знати, що з нею відбувається. На лікарняному ліжку співачка опинилася під час голодування, на п'ятий день без їжі.

Про персону: Олександр Ярема

Олександр Ярема - український актор і ведучий. Ведучий програми "ВусоЛапоХвіст" на телеканалі СТБ. Заслужений артист України (2024). Знімався у проєкті "Мамаду", філмах "Золота лихоманка" та "Памфір", а також у серіалах "Усе включено", "Міський роман", "Утесов. Пісня довжиною в життя", "Вечірка", "Папаньки", повідомляє Вікіпедія.

