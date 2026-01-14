"Не знаю, як пережили": зірка "Папаньок" розповів, як рятувався від окупації

Олександр Ярема та його близькі пережили страшні дні.

Олександр Ярема новини - актор розповів, як пережив окупацію

Український актор і ведучий Олександр Ярема розповів про один з найстрашніших епізодів у його житті. Він стосується окупації, в якій артисту і його близьким довелося провести 10 днів. Деталі актор розкрив в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Незадовго до початку повномасштабної війни до Яреми в гості приїхала племінниця з чоловіком. У перший день вторгнення він разом з родичами поїхав до сестри - в село Бузова, Бучанський район. З окупації агресора їм вдалося вирватися 9 березня. "Я не знаю, як ми це пережили. Не думали, що все затягнеться. То ж не може такого бути, а воно вже протягом майже чотирьох років. Це жахіття", - згадує Олександр.

Актор разом із родичами вирушив на Франківщину, звідки родом його батько. За щасливим збігом обставин, того ж дня, 9 березня, з окупації в Ірпені вдалося вирватися і батькам Яреми. "Тато зарядив телефон на вокзалі й зателефонував. Це таке було щастя. В один день ми виїхали, й вони вийшли. Ми їх забрали в Хмельницькому і вже були разом", - розповів артист.

Олександр Ярема новини - актор розповів, як пережив окупацію

Про персону: Олександр Ярема Олександр Ярема - український актор і ведучий. Ведучий програми "ВусоЛапоХвіст" на телеканалі СТБ. Заслужений артист України (2024). Знімався у проєкті "Мамаду", філмах "Золота лихоманка" та "Памфір", а також у серіалах "Усе включено", "Міський роман", "Утесов. Пісня довжиною в життя", "Вечірка", "Папаньки", повідомляє Вікіпедія.

