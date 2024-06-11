"Не знаю, як далі": відомий український холостяк скасував весілля

Ахтем Сеітаблаєв видалив усі фотографії зі своєю дівчиною з соцмереж.

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Ахтем Сеітаблаєв переживає кризу у стосунках/ колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Український актор, режисер і воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв, який днями з'явився на милицях на публічному заході, видалив усі фотографії зі свого Instagram, де була його кохана.

Він також прокоментував чутки про розлучення зі своєю нареченою Мар'яною Боцвинюк, яка на 20 років молодша за актора.

Як розповів він у розмові з журналісткою Радіо Люкс Наталкою Тур, він поки що не планує святкувати весілля. Як відомо, селебріті освідчився Боцвинюк ще восени 2023 року. Зірка розповів, що пара не обговорює це питання, крім того закохані ще не оформили офіційно свої стосунки.

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За словами режисера, пара зараз переживає непростий період стосунків. "Тому, не знаю як далі. Ми обоє дорослі люди і є певні переконання, певні погляди на життя, які у дорослих людей далеко не завжди сходяться", - додав він.

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв? Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше Ахтем Сеітаблаєв узяв участь у фестивалі документалістики "Війна в об'єктиві". Там він представив власну стрічку "Мирний-21".

Наприкінці травня український співак і воїн ЗСУ Віталій Козловський хрестив свого первістка - хлопчика на ім'я Оскар. Однак подробиці таїнства він розкрив лише зараз. Зокрема артист розповів, хто став хрещеними батьками малюка.

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