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Не витримало серце: вдова Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака

4 липня 2022, 11:27

Світлана страждає через смерть коханого.

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Вдова Шатунова потрапила в лікарню після смерті співака / instаgram/ yuriyshatunov_fan

Дружина Юри Шатунова після втрати чоловіка потрапила до лікарні. У неї почалися проблеми з серцем.

Концертний директор і продюсер Олександр Герасимов в коментарі росЗМІ розповів про страждання дружини співака Світлани.

"Мені дуже шкода його дружину і дітей. У нього була приголомшлива сім'я, яку він оберігав і ніколи в смітник під назвою шоу-бізнес не впихав. У дружини після звістки про смерть Юри почалися проблеми з серцем, вона навіть в лікарню була змушена лягти. Як вони тепер без нього? Юра забезпечував їм всі умови для комфортного життя. Вони жили в елітному районі Німеччини. Як вона тепер буде? Дівчинка залишилася в дуже важкій ситуації одна", - поділився Герасимов.

Продюсер вважає, що причиною серцевого нападу у Шатунова могло стати виснаження і перевтома. За словами Герасимова, незадовго до смерті він відпрацював 18 великих концертів.

читайте такожРозкрито останні слова Юрія Шатунова перед смертю"У будь-якої людини через таке навантаження серце не витримає! Це ж безумство - так працювати. Йому говорили, що потрібно більше відпочивати. Але він ніколи не відмовлявся від роботи. На сцені віддавав себе повністю: після кожного концерту просто був вичавлений, як мочалка!",- розповів він.

Нагадаємо, про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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