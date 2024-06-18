"Не всі чоловіки повинні йти воювати": Слава Дьомін публічно висловився про мобілізацію

Шоумен Слава Дьомін читає, що не всі чоловіки мають піти на війну - мовляв, є професії, в яких не так легко замінити чоловіка на жінку.

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Дьомін вважає. що є сфери життя, в яких без роботи чоловіків не обійтися / колаж Главред, фото УНІАН

Радіоведучий і шоумен Слава Дьомін публічно висловився в дусі - мовляв, аж ніяк не всі українські чоловіки повинні йти на фронт. Про це він заявив в інтерв'ю порталу Іnformator.

Зокрема, Дьомін пояснив, що підтримує бронювання чоловіків від служби в армії, якщо дійсно у сфері, в якій вони працюють, справді потрібні люди чоловічої статі.

"Наприклад, я нещодавно прочитав, що з'явилася перша жінка машиністка в київському метро. До цього були тільки чоловіки. Але це неможливо, щоб зараз взяти забрати звідти всіх чоловіків і посадити дівчат. Потрібен час, щоб їх навчити, а це не півроку, а рік мінімум", - сказав Дьомін.

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Крім того, шоумен заявив, що не підтримує ідею мобілізації рятувальників із ДСНС. Адже, на його думку, це вузькоспеціалізовані фахівці, адже вони виконують дуже важливу роботу. Аналогічно мають на місці залишатися й медики.

Далі, Дьомін зізнався, що вже кілька разів ходив до ТЦК і СП за місцем реєстрації, однак так і не оновив свої військово-облікові дані - нібито через великі черги. А в нього, сказав ведучий, немає можливості витратити три-чотири години в чергах.

"У мене багато робити, тому вирішив пізніше це зробити. Час ще є, коли я зможу оновити ці дані", - підсумував Дьомін.

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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