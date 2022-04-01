"Не змогла знайти спільну мову": Тодоренко шокувала відповіддю, чому мовчить про війну в Україні

Регіна Тодоренко / скріншот

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко вже місяць продовжує мовчати про те, що відбувається в її рідній країні.

Тодоренко продовжує жити в Москві і брати участь в зйомках різних телепередач. Телеведучу вже внесли до "чорного списку" в Україні.

Регіна продовжувала мовчати у своїх соцмережах і не розповідала, що насправді відбувається в Україні, хоча її сім'я знаходиться в Одесі.

Зовсім нещодавно в інтерв'ю з психологом на Youtube Тодоренко раптом заявила, що в її родині накладено вето на політичні теми.

Щоб не зруйнувати сім'ю з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим, вони вирішили не говорити про війну.

Ведуча зізналася, що не змогли знайти спільну мову в питаннях війни в Україні.

"Ми зрозуміли, що нам важко прийти до консенсусу, ми з ним в різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не в усьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як в клятві - в радості, в хворобі і в бідності, і в кризі, і в усьому іншому", - сказала вона.

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Регіна Тодоренко народилася в Україні в місті Одеса. Була учасницею Фабрики зірок і працювала з Наталією Могилевською.

Довгий час вела програму Орел і решка. Незабаром переїхала в Росію і вийшла заміж за Влада Топалова.

З початку вторгнення російських військ в Україну Тодоренко вирішила мовчати. Вона ні словами не говорить про війну і продовжує розповідати в соцмережах про своє життя, в той час, як її батьки в небезпеці живуть в Одесі.

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