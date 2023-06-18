"Не могла встати хвилин 15": Камалія розкрила подробиці своєї страшної травми

Співачка Камалія отримала складно прогнозоване пошкодження, яке намагалася приховати.

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Камалія пошкодила ребра після падіння з велосипеда / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія продовжує свої виступи і ділові поїздки, проте лише недавно стало відомо, що робить вона це, перемагаючи страшний біль. Днями вона сильно забилася, але до лікаря сазу звертатися не стала.

За словами самої артистки, їй було соромно зізнатися у своїй незграбності. Однак дуже швидко біль став нестерпним, і вона звернулася до лікаря. Свій діагноз вона розкрила в ексклюзивному коментарі для ТСН.

Спершу Камалія прояснила обставини, за яких отримала травму: "Я їхала, знімала відео для ТікТок, і в цей час виїжджала машина з повороту. А я до цього була у трьох аваріях, я дуже боюся машин і в мене спрацював інстинкт, я різко загальмувала, але занадто швидко. Я впала на асфальт, проїхалася просто, ровер впав на мене, просто на груди. Я не могла встати хвилин 15. Одразу навколо позбиралися люди - хто з льодом, хто зі знеболюючими. Я ще й на коня сіла через годину після падіння, але вже з коня злізти не змогла".

Потім артистка розповіла, що удар припав на ребра, через що тендітна кістка травмувалася. Крім того співачці доводиться маскувати моторошні гематоми на тілі.

"Зараз далі проходжу обстеження. У мене тріщина у ребрі та зміщення ребра. Не знаю, що буде далі, тому що там дуже багато всього. У мене на нозі величезний синець, який мені гримували під час виступу, бо він такий синій. Коліна так само. Я ледь дісталася України, взагалі не знаю, як. Я тиждень не спала, тому що не могла знайти собі місце, щоб воно не боліло. Але зараз вже трішки ліпше", - розповіла Камалія.

Дивіться відео про Камалію, в якому співачка поділилася подробицями особистої кризи:

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

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