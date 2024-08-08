Не гірше за Мішину: учасник "Холостячки" вперше показав наречену

Євген Ковтуненко похвалився новою обраницею.

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Євген Ковтуненко з Холостячки показав нову дівчину / колаж: Главред, фото: instagram.com/kov2nenko

Юрист і бізнесмен Євген Ковтуненко був одним із фаворитів української акторки Ксенії Мішиної на романтичному реаліті-шоу Холостячка. Він вибув із битви за серце артистки всього за кілька кроків до фіналу.

Утім, особисте життя, за словами самого Ковтуненка, у нього склалося більш ніж щасливо. Нещодавно у своєму блозі в Instagram він познайомив підписників із новою коханою.

Бізнесмен зазначив, що його обраниця - особистість непублічна, займається бізнесом із виробництва та продажу прикрас для волосся у формі бантів. Проте Ковтуненко не стримався, і показав свою "Марусю" в день їхнього ювілею - пара разом 5 місяців.

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"Це наймудріша жінка в світі - бо я іноді не знаю як вона мене вивозить. Ми познайомились в грудні, але зустрілись вперше 8 березня. Вона просто неймовірна", - зізнається Євген Ковтуненко.

Євген Ковтуненко з Холостячки показав нову дівчину / колаж: Главред, фото: instagram.com/kov2nenko

Що таке Холостячка? Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.

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