Не гірше за Мішину: учасник "Холостячки" вперше показав наречену

Юрист і бізнесмен Євген Ковтуненко був одним із фаворитів української акторки Ксенії Мішиної на романтичному реаліті-шоу Холостячка. Він вибув із битви за серце артистки всього за кілька кроків до фіналу.
Утім, особисте життя, за словами самого Ковтуненка, у нього склалося більш ніж щасливо. Нещодавно у своєму блозі в Instagram він познайомив підписників із новою коханою.
Бізнесмен зазначив, що його обраниця - особистість непублічна, займається бізнесом із виробництва та продажу прикрас для волосся у формі бантів. Проте Ковтуненко не стримався, і показав свою "Марусю" в день їхнього ювілею - пара разом 5 місяців.
"Це наймудріша жінка в світі - бо я іноді не знаю як вона мене вивозить. Ми познайомились в грудні, але зустрілись вперше 8 березня. Вона просто неймовірна", - зізнається Євген Ковтуненко.
Що таке Холостячка?
Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.
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