"Не дай нудьгувати тим, хто дивиться з неба": Дантес зворушливо згадав загиблого в боях друга-коміка

Популярний український музикант і шоумен Володимир Дантес зворушливо попрощався з гумористом Ярославом Гаркавло, героїчно загиблим на фронті.

Володимир Дантес і Ярослав Гаркавко / скріншот з відео, УНІАН

Відомий український поп-музикант і шоумен Володимир Дантес вкрай душевно попрощався з коміком Ярославом Гаркавко, який напередодні геройськи загинув на фронті в боях проти російських окупантів. Теплими спогадами про гумориста, з яким він грав разом у проекті "Ліга сміху", співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Ярик! Світла пам'ять! Ми пройшли з тобою сезон, де стали чемпіонами разом з горобцями. Ми з тобою грали разом в ОГО, грали в покер, сміялися в коридорах Жовтневого, ти постійно накидав приколи і з тобою було завжди радісно, навіть коли на душі було погано. Іноді складалося враження, що у тебе не буває поганого настрою [...] Ти пішов захищати Україну, захищати нас. Вороги перервали твій шлях в цьому світі. Будь ласка, не дай тим, хто дивиться з неба на нас, нудьгувати", – розповів Дантес.

Гаркавко грав в команді "Горобчик", разом з яким здобув перемогу в шоу, а також в команді "ОГО", а Дантес в той час був тренером проекту.

Нагадаємо, раніше відомий музикант і продюсер Потап (Олексій Потапенко) стверджував - він заочно, через свого батька, записався в територіальну оборону. І при цьому залишився за кордоном. У відповідь його шанувальники і колеги висловили сумнів у тому, що Потапенко дійсно уклав контракт.

Тоді Потап навів фотодоказ того, що він заочно записався до лав добровольчого формування територіальної громади (ДФТО).

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