ЕКЗ, рак і реанімація: Камалія розповіла про причину різкого схуднення

Співачка різко відреагувала на звинувачення у вживанні популярних препаратів для схуднення.

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Камалія - діагноз / колаж: "Главред", скріншот із відео

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Які діагнози поставили Камалії

Чому співачка змушена дотримуватися суворої дієти

Українська виконавиця Камалія опинилася в центрі бурхливих обговорень після публікації нових відео в TikTok. Підписники почали підозрювати зірку у використанні популярних препаратів для схуднення. Артистка не залишилася мовчазною і відповіла на звинувачення в Instagram.

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Камалія нагадала, що завжди була стрункою і з дитинства веде надзвичайно активний спосіб життя. Незважаючи на це, її організм зазнав найважчих випробувань через лікування раку та боротьбу за материнство.

Як зараз виглядає Камалія / скрін з відео

"Приблизно з 2006 року почалася моя довга боротьба за те, щоб стати мамою... Це було пов’язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКЗ. Потім я захворіла на COVID, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хіміотерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу", - поділилася артистка.

Останньою краплею, яка остаточно підірвала здоров’я зірки та призвела до значної втрати ваги, стала термінова госпіталізація в червні 2026 року. Співачка потрапила до реанімації з запаленням кишечника та гострим дивертикулітом. Зараз Камалія змушена довічно дотримуватися суворих обмежень у харчуванні.

Як схудла Камалія / скріншот із відео

"Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими п’ятьма кілограмами немає ніякого "чарівного секрету"... Сьогодні я дійсно дотримуюся дуже суворої дієти - але не заради схуднення, а через стан здоров’я. Тому не бажаю нікому такого рецепту схуднення", - висловилася Камалія.

Камалія / інфографіка: Главред

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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