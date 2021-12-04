"Не буду переходити на образи": Огневич відповіла критикам свого вибору у фіналі Холостячки

Злата Огневич відповіла критикам /instagram.com/stbua/

Співачка і головна героїня телешоу Холостячка-2 Злата Огневич зіткнулася з критикою після свого фінального рішення в романтичному проекті. Багато глядачів були незадоволені тим, що вона вибрала Андрія Задворного, а не Дмитра Шевченка.

На своїй сторінці в Instagram Злата вирішила відповісти на звинувачення і критику у свою сторону.

"Унікальний проект "Холостячка", який, крім романтичної історії, людських відносин, ще й оголює найпотаємніші двері в душі суспільства. У свою чергу, я не буду переходити на образи в вашу сторону, бо це зовсім нічого не дасть", - зазначила Холостячка.

Огневич здивувалася реакції людей на її рішення у фіналі проекту.

читайте такожВідкинутий Холостячкою Огневич Дмитро Шевченко вперше висловився про її рішення"Моє улюблене питання: "Щоб що?". Ось ці всі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати гидоти незнайомим людьми - для чого? Я люблю свою енергію направляти в інший бік, а вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як потрібно, і випустили ракету в коментарях. Тільки ось у справжніх ракет (тих, що вгору і до світла) інше паливо. Все, що ви бачите в мені - це не моє, це ваше. Моє - це те, що я бачу в вас", - написала Злата.

Злата Огневич / instagram.com/stbua/

Нагадаємо, серце Огневич підкорив Андрій Задворний - саме він став переможцем романтичного шоу. За словами співачки, вона вірила, що зустріне чоловіка свого серця на проекті. І це дійсно сталося.

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