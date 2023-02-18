"Називаю його по батькові": Лоліта розповіла про свого коханця

Лоліта Мілявська похвалилася "зрушеннями" у своєму житті.

Лоліта / скріншот

Скандальна російська співачка українського походження Лоліта Мілявська вирішила податися в актриси.

У своєму телеграм-каналі артистка повідомила, на майданчику у неї є коханець.

"Коли була затверджена на роль, скакала як юна газель. Моя героїня прекрасна, тому що вона, як мільйони відбулися в роботі жінок, при цьому з "типовим" для цієї категорії "доповненням" - одруженим коханцем, якому служить і якого просуває... до речі, після зйомок я Федора Сергійовича називаю тільки по батькові. Але ж раніше зверталася просто на ім'я. Він Майстер!",- написала Лоліта.

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Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

Нагадаємо, раніше Лоліта висловилася з приводу своєї ідентифікації на російській естраді. Зокрема, виступаючи на концерті в Єкатеринбурзі, Лоліта назвала себе і співака-"путініста" Григорія Лепса "останніми артистами на російській естраді".

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