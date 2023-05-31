Назло хейтерам: Потап повернувся до Насті Каменських в Україну

Український співак і музичний продюсер Потап (Олексій Потапенко) піддається критиці за довге і часте перебування за кордоном під час повномасштабної війни в Україні. Незважаючи на те, що свої поїздки артист проводить в благодійних цілях і всіляко демонструє свою відданість країні, його також звинувачують у віддаленості від контексту війни - атмосфери в якій українці живуть більше року.
До того ж йому та його дружині, співачці Насті Каменських, з цієї ж причини приписують розлад у відносинах. Зіркова пара всіляко спростовує чутки про розлучення, які вперто ні-ні, та з'являються в ЗМІ.
Сьогодні Потап натякнув на своє повернення в Україну. На його сторінці в Instagram з'явилася серія відео та знімків, що підтверджують це.
Так артист показав пару шкарпеток з патріотичним принтом, ймовірно, подаровану Настею Каменських. На фоні шанувальникам Потапенко вдалося розгледіти, що знімок виконаний в його з Каменських будинку. Кишеню куртки він прикрасив піном у вигляді прапора України.
Також Потап відправився в Одесу, де, по всій видимості, планує записати новий трек - на його сторінці також з'явилися фото гітар в музичній студії.
Раніше свою думку про пісню "Волонтер", за яку Потапа освистали в суспільстві, висловив співак і комік Володимир Дантес, який знає волонтерську "кухню" зсередини. Він спробував виправдати Потапа.
Також в мережі стали ходити чутки про те, що Потапенко покинув Україну відразу після завершення зйомок музичного проєкту Голос країни-12, мовляв злякався реалій війни.
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