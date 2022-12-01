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Настя Каменських у білій-сукні вишиванці показала глибоке декольте - Потап оцінив

1 грудня 2022, 04:02

На тлі чуток про розлучення Потап і Настя продовжують проявляти ніжні почуття на публіці.

Настя Каменських
Настя Каменських показала фігуру у вишиванці - Потап відреагував / instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських показала, як правильно поєднувати природну привабливість з красою українського національного одягу.

На своїй сторінці в Instagram артистка показала зворушливий образ, яким проілюструвала свої міркування про значення музики, особливо української, під час війни в нашій країні.

"Музика під час війни набула нових значень та стала тим острівцем, куди можна заховатися від зовнішнього світу. Я радію, що українці почали більше цінувати те, що вироблене з українською душею і тепер рідну мову ми чуємо частіше. Бо для мене це завжди була особлива насолода - співати українською та писати українські пісні.А сьогодні я відчуваю, що і слухачі розділяють ці почуття", - поділилася почуттями Каменських.

На знімку співачка постала в короткій сукні-вишиванці білого кольору з глибоким вирізом. Каменських сидить біля фортепіано, задумливо перебираючи пальцями клавіші.

Мрійливий, але в той же час спокусливий образ коханої оцінив її чоловік, музикант і продюсер Олексій Потапенко. Всупереч чуткам про те, що зіркова пара знаходиться на межі розлучення, Потап прокоментував допис Каменських двома емодзі червоного серця.

Настя Каменських
Настя Каменських показала фігуру у вишиванці - Потап відреагував / instagram.com/kamenskux

Раніше 59-річна зірка серіалу Район Мелроуз акторка Ліза Рінна знялася в облягаючому боді з глибоким декольте і чорних лакових ботфортах на шпильці.

Також провокаційним образом похвалилася 16-річна донька Ольги Фреймут - Злата Мітчелл посвітила пишними формами у Парижі у відвертих міні-шортиках.

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