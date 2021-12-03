"Знайшли один одного": ексучасників Холостячки запідозрили в романі

Роман Васильєв і Вінченцо Дулепа провели пліч-о-пліч 5 днів / instagram.com/god_of_dentistry

Поки Злата Огневич з головою поринула в планування майбутнього і підготовку до створення сім'ї, на проєкті Холостячка можливо виникла ще одна пара.

Роман Васильєв і Вінченцо Дулепа, учасники шоу Холостячка-2, підкорили багатьох шанувальників своєю харизмою і щирістю. За їх життям продовжили стежити тисячі фанатів навіть після того, як хлопці пішли з проєкту (Васильєв в сьомому випуску, Дулепа - в шостому).

Так спостережливі глядачі помітили, що молоді люди здружилися ще на шоу. Їх спілкування не було показухою, і Дулепа з Васильєвим продовжили проводити час разом і за межами знімального майданчика.

Чоловіки настільки зблизилися, що навіть вирушили удвох на відпочинок, звідки постили безліч фото і відео в соціальних мережах.

Після цього в мережі поповзли чутки, що Дулепу з Васильєвим може об'єднувати щось більше, ніж просто чоловіча дружба. Подібна ідилія між чоловіками викликала у шанувальників підозри про те, що є у відносинах хлопців місце і для романтики.

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Роман Васильєв і Вінченцо Дулепа разом відпочивали в Єгипті / instagram.com/god_of_dentistry

У коментарях під фото аудиторія розділилася на два фронти: одні продовжили жарт і щиро вітали чоловіків з тим, що ті знайшли один одного; Інші раділи, що Васильєву і Дулепі, хоч і не пощастило в любові з Огневич, але пощастило в дружбі.

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