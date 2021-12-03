УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Знайшли один одного": ексучасників Холостячки запідозрили в романі

3 грудня 2021, 03:45

За чутками відносини чоловіків з дружби переросли в щось більше.

false
Роман Васильєв і Вінченцо Дулепа провели пліч-о-пліч 5 днів / instagram.com/god_of_dentistry

Поки Злата Огневич з головою поринула в планування майбутнього і підготовку до створення сім'ї, на проєкті Холостячка можливо виникла ще одна пара.

Роман Васильєв і Вінченцо Дулепа, учасники шоу Холостячка-2, підкорили багатьох шанувальників своєю харизмою і щирістю. За їх життям продовжили стежити тисячі фанатів навіть після того, як хлопці пішли з проєкту (Васильєв в сьомому випуску, Дулепа - в шостому).

Так спостережливі глядачі помітили, що молоді люди здружилися ще на шоу. Їх спілкування не було показухою, і Дулепа з Васильєвим продовжили проводити час разом і за межами знімального майданчика.

Чоловіки настільки зблизилися, що навіть вирушили удвох на відпочинок, звідки постили безліч фото і відео в соціальних мережах.

Після цього в мережі поповзли чутки, що Дулепу з Васильєвим може об'єднувати щось більше, ніж просто чоловіча дружба. Подібна ідилія між чоловіками викликала у шанувальників підозри про те, що є у відносинах хлопців місце і для романтики.

Реклама
false
Роман Васильєв і Вінченцо Дулепа разом відпочивали в Єгипті / instagram.com/god_of_dentistry

У коментарях під фото аудиторія розділилася на два фронти: одні продовжили жарт і щиро вітали чоловіків з тим, що ті знайшли один одного; Інші раділи, що Васильєву і Дулепі, хоч і не пощастило в любові з Огневич, але пощастило в дружбі.

читайте такожЛеся Нікітюк шокувала насолодою від поїдання цукерки Дмитра Гордона: той її подякував

Раньше Анастасія Волочкова з негативом висловилася щодо п'яної витівки Діми Білана на сцені.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес новини шоу бізнесу Холостячка 2021
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 29 листопада 2021: Левам - небезпечні спокуси, Скорпіонам - непередбачені витрати Гороскоп на сьогодні 3 грудня 2021: Ракам – удача, Левам – збитки, Терезам - щасливий випадокГороскоп на сьогодні 3 грудня 2021: Ракам – удача, Левам – збитки, Терезам - щасливий випадок Як можна повторно використовувати чайні пакетики: 10 несподіваних застосуваньЯк можна повторно використовувати чайні пакетики: 10 несподіваних застосувань Дуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилинДуже смачне гаряче м'ясо на Новий рік 2022: готувати всього 20 хвилин Фінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідкаФінансовий гороскоп на тиждень 29 листопада - 5 грудня: Терезам - втрати, Водоліям - вдала знахідка
04:30

Вчені пояснили, чому новорічні ялинки можуть бути небезпечні

03:45

"Знайшли один одного": ексучасників Холостячки запідозрили в романі

03:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Тільцям - обман, Дівам - дивовижне везінняВідео

03:30

Кешбек відійде у минуле: чому українські банки збираються скасувати цю послугуВідео

02:58

Експерти назвали види випічки, які не зашкодять фігурі

Реклама
00:49

Гороскоп по картах Таро на грудень 2021 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівВідео

00:30

"Ялинка Януковича в кокошнику": у Мережі жорстко висміяли сукню Неплях на конкурсі Міс Всесвіт 2021

00:22

Гороскоп на сьогодні 3 грудня 2021: Ракам – удача, Левам – збитки, Терезам - щасливий випадокВідео

00:12

Прикмети на 3 грудня: що не можна робити в Проклов день і як не потрапити в бідуВідео

02 грудня, четвер
23:55

Як продукти на вечерю підходять для схуднення - відповідь дієтолога

23:54

Меркель, прощай: канцлер Німеччини пішла з посади під пісню зірки панк-року

23:22

Українців зобов'яжуть викласти кругленьку суму при купівлі авто або квартири

23:05

Економічний паспорт українця: у Слузі народу розповіли, хто отримає грошіВідео

22:46

Країни світу обговорюють впровадження санкцій проти Росії - Кулеба

22:28

Сучасність, практичність і дух свята: створюємо новорічний настрій у своєму гніздечкуВідео

22:27

У Сумах 16-річний накинувся на жінку і зґвалтував їїВідео

21:59

У них вірять навіть багатії: які речі привернуть неймовірну удачу і багатство в 2022 роціВідео

21:55

У Кривому Розі на шахті трапився обвал, є жертва

21:29

В Україні відкрили нове родовище газу

21:26

Завалить снігом: на Україну насувається буряВідео

Реклама
21:21

Експерт розповів, що буде з тілом, якщо їсти ківі щодня

21:16

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

20:59

Секрети багатого врожаю: найважливіші і обов'язкові роботи для городника і садівника у грудніВідео

20:49

"Ах, як хочеться увірватися в містечко" - рецензія на фільм "Обитель зла: Ласкаво просимо в Раккун-Сіті"Відео

20:44

Медики розповіли, як коронавірус впливає на роботу серця

20:44

Українська чемпіонка засвітила вражаючу фігуру в одних стрінгах

20:41

Борщовий абсурд, або До чого призведе прагнення депутатів призначити день борщуПогляд

20:37

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2022, щоб залучити в будинок удачу і щастя – за знаками зодіаку

20:26

Наслідки можуть бути жахливими: яким ні в якому разі не повинен бути сніданокВідео

20:19

Сонячне затемнення 4 грудня 2021: що не можна робити і як не накликати біду

20:13

Леся Нікітюк шокувала насолодою від поїдання цукерки Дмитра Гордона: той її подякував

20:09

Під Харковом 13-річний підліток жорстоко вбив 6-річну дівчинкуВідео

19:48

"Зробив Білорусь ворожою": Кулеба висунув звинувачення Лукашенку

19:44

Лікар розповіла, яким людям не можна вживати м'яту

19:43

Перший Люблінський трикутник Зеленського: сторони просять світ посилити санкції проти РосіїВідео

19:40

Дуже небезпечно: що станеться з організмом, якщо повністю відмовитися від хлібаВідео

19:37

Гороскоп на 2022 рік для Близнюків: викриття секретів, щасливий випадок та найкращі дніВідео

19:28

Ольга Атанасова та Дар’я Єгоркіна із серіалу Різниця у віці розповіли, як їхній справжній вік впливає на кар’єру та особисте життяВідео

19:18

У Києві впали тарифи на опаленняВідео

19:08

У Києві зносять корпус колишнього заводу Арсенал: з'ясувалося, що побудують

Реклама
19:00

Моторошна трагедія в Полтаві: у квартирі, замкненій зсередини, загадково померли двоє хлопців

18:43

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в сонячне затемнення 4 грудняВідео

18:34

Євросоюз вибухнув новими санкціями проти БілорусіВідео

18:19

Названа найвпливовіша королівська особа 2021 року, і це не Єлизавета II

18:06

Рада прийняла закон про 1000 грн для вакцинованих: де і як її можна отримати

18:00

Київський учитель пригрозив "вибити мізки" своїм учням: у Мережі з'явилося жахливе відеоВідео

17:50

Байден має намір терміново провести переговори з Путіним через УкраїнуВідео

17:37

Гороскоп на 2022 рік для Тільця: підвищення зарплати, доленосне рішення і найкращі дніВідео

17:36

В Україні рекордний обвал цін на металВідео

17:34

У Дніпрі дівчинка після школи просила на морозі гроші собі на лікиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти