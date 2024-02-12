Світлана Лобода відмовилася від ВНП країни-окупанта та віднедавна стала абсолютно вільною від її домагань.

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У Світлани Лободи закінчився термін дії ВНП у країні-агресорі / колаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода до початку повномасштабної війни була однією з найтоповіших зірок на сцені країни-окупанта. Трагічні події на батьківщині мотивували її обірвати всі зв'язки з країною на болотах і зайнятися допомогою співвітчизникам, які постраждали від російської агресії.

Така її діяльність не дає спокою жовтій пресі країни-агресора - Лобода часто стає героїнею їхніх невтішних вигадок. Ще більше жовчі в бік артистки вилилося, коли стало відомо, що ділові та особисті питання не пов'язують її з рф не тільки на словах, а й на ділі.

Російські Telegram-канали публікують новину про те, що індивідуальне підприємництво Світлани Лободи в країні на болотах офіційно закрито, і показують скріншоти з реєстрів.

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Так, ІП Лободи, відкрите на основі документа, який дозволяв їй жити і працювати в рф, було закрито у зв'язку з припиненням терміну дії цього документа. Це сталося 2 лютого 2024 року.

У Світлани Лободи закінчився термін дії ВНП у країні-агресорі / t.me/iamhronik

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