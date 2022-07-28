"Треба відшмагати гарненько": Галкіну в РФ погрожують тілесним покаранням за підтримку України

Максима Галкіна запропонували відшмагати за підтримку України / pixabay.com, instagram.com/maxgalkinru

Через відкрите засудження вбивства мирних українців і чітку антивоєнну позицію, російський комік і шоумен Максим Галкін став в РФ персоною нон-грата. Подейкують навіть, що за негласним цькуванням послідували цілком реальні погрози на кшталт відкриття на артиста кримінальної справи.

Проте Галкін, який давно виїхав з країни-агресора, ставиться до всієї цієї ситуації з властивим йому гумором - говорити правду про криваву військову політику Кремля він не перестає, а абсурдності роспропаганди лише дивується.

Так на своїй сторінці в Instagram він опублікував цитату одного з рашистських чиновників, який цілком серйозно пропонує висікти артиста. Мовляв батьки в дитинстві цей момент упустили, ось і виріс Галкін таким вільнодумним. Що, до речі, в Росії зараз є важким злочином.

"Максима Галкіна треба відшмагати гарненько, мало його тато-генерал поров у дитинстві. Шкода мені його - талановита людина, розмінявся. Мені здається, що він буде шкодувати про свій вчинок. Прийде час, вони всі про це пошкодують", - цитує артист чинушу.

Але більше Галкіна здивував той факт, що варварські методи "перевиховання" пропонує людина, яка багато років була уповноваженою з прав дитини.

Максима Галкіна запропонували відшмагати за підтримку України / instagram.com/maxgalkinru

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Раніше Максим Галкін відреагував на вимогу фанатів повернути Аллу Пугачову в РФ. Комік підкреслив, що співачка - не меблі, і сама керує своїми пересуваннями.

Пізніше шоумен Максим Галкін похвалився природною красою, без фотошопу і фільтрів, своєї 73-річної дружини - російської співачки Алли Пугачової.

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