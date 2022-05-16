"Треба начистити помийний писок прямо в залі": український комік пожартував про померлих воїнів ЗСУ

Олег Грюндик зганьбився жартом про загиблих воїнів ЗСУ / instagram.com/veduchiigryndik

Український ведучий і стендап-комік Олег Грюндік виступив у Львові в клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall в рамках STAND UP Battle Club, відео якого з'явилося на Youtube-каналі шоу.

Так, під час своєї промови гуморист виголосив непристойний жарт, порівнявши виплати сім'ям загиблих на війні з рф українських солдатів з "Вовиною тисячею" за щеплення від Covid-19.

"Сім'ям загиблих ЗСУшників компенсують 15 мільйонів гривень, чули таке? А ви знаєте, що їх можна витратити тільки на книги, кінотеатри, спортзал", - пожартував Грюндік.

Зал зустрів жарт зі сміхом, проте в коментарях глядачі розкритикували коміка за занадто чорний гумор:

"Вислів Грюндіка про ЗСУ у даний час дуже недоречний!"

"Жарт про ЗСУшників - дно. Автору треба було виписати срача і тим самим закінчити виступ".

"Олегу Грюндіку з жартом "про померлих зсушніків(його слова) та півтора мільйона гривень треба було начистити помийний писок прямо в залі".

"Жарт про загиблих бійців ЗСУ і компенсацію це що було? ви серйозно ???"

Пізніше один з новинних Instagram-каналів Львова зустрівся з Олегом Грюндіком, щоб почути його позицію. Так, комік визнав, що жарт був недоречним, і він надалі буде ретельніше працювати над програмою для виступів.

Олег Грюндик зганьбився жартом про загиблих воїнів ЗСУ / instagram.com/zahidwtf

"Я прошу вибачення у всіх, кого зачепив мій жарт. Я не мав на меті нікого образити. Я усвідомлюю, що він є не на часі і цього не варто було, швидше за все, робити. Я буду вчитися на своїх помилках, адже така моя доля. Я розумію, що нашкодив почуттям людей. Не можу нічого сказати на свій захист, окрім як попросити вибачення за те, що я зробив", - розповів комік.

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