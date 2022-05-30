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"Нація первісних дикунів. Ганьба на весь світ!": Панін накинувся на "істоту на ім'я Чичеріна"

30 травня 2022, 00:58

Злочинну діяльність пропагандистки на території України актор вважає неадекватною і дикою.

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Олексій Панін жорстко розкритикував Чичеріну / Колаж

Російський актор Олексій Панін дотримується стійкої антивоєнної позиції і не раз невтішно висловлювався на адресу рашистських артистів, які підтримують військову політику кремля.

Паніна обурила зміна вказівника на в'їзді в українське місто Мелітополь, яке зараз перебуває в окупації. Допомагати міняти табличку з назвою міста на "Мелітополь. росія назавжди " допомагала пропаща рашистка Юлія Чичеріна, відома своєю нездоровою українофобією.

Актор зізнався, що з такими людьми йому соромно мати хоч щось спільне, і назвав вчинок пропагандистки первісним дикунством.

"Ці виродки вважають що можуть прийти в чужу країну і робити все що їм заманеться. Нація первісних дикунів. Ганьба на весь світ! Ганьба, разом з ними мати один і той же, російський паспорт!!! Допомагає цим "воїнам визволителям" істота на ім'я Юлія Чичеріна. Назвати її дівчиною, навіть язик не повертається. ВОНО.... ІСТОТА......" - не стримуючи емоцій висловився Панін у своєму Telegram-каналі.

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Раніше російський музикант Андрій Макаревич виступив з критикою рашистської пропаганди і тих, хто звеличує Z-символіку.

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