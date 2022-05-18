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Рашистка Чичеріна заявила про плани РФ захопити всю Європу

18 травня 2022, 17:29

Посміхаючись і погойдуючись, вона запропонувала армії країни-агресора здійснити агресивну окупацію.

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Рашистка Чичеріна заявила про плани РФ захопити всю Європу / instagram.com/julia_chicherina

Рашистка Юлія Чичеріна, яка відкрито підтримує терористів в "ДНР" і "ЛНР", війну проти України, та своєю діяльністю розпалює ненависть до українців, зробила ще одну гучну заяву, від якої їй не відмитися.

Так на її особистому каналі в Telegram з'явився відеофграмент з інтерв'ю, в якому вона заявляє, що армії рф не варто зупинятися на окупації України, а добре б захопити всю Європу.

Свої імперіалістичні опуси Чичеріна супроводила нервовим смішком, в кадрі вона похитувалася, не могла встояти на одному місці.

На запитання журналістки: "Де, на твою думку, повинні зупинитися російські військові?", пропагандистка вибухнула тирадою, що виражає непристойні загарбницькі амбіції.

"Зупинитися з завоюваннями? Зараз, бачиш, така обстановка, що Фінляндія і шведи хочуть в НАТО... Я думаю, що ми зупинимося... на якомусь березі. Бажано на Атлантичному. Але можемо і не зупинятися. Машина (армія рф - прим. редактора) потужна, її складно зупинити, якщо вона запущена. Тому ми готові йти до кінця",- повідомила рашистка.

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Раніше іншу російську пропагандистку, Маргариту Симоньян, вже опустили з небес на землю після її дурного жарту про перемогу України на Євробаченні.

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