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На конкурсі Міс Україна-Всесвіт обрали переможницю: хто представить країну

Анна Підгорна
17 серпня 2023, 19:33 оновлено 17 серпня, 19:33
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За підсумками відбіркового конкурсу перемогу здобула киянка з незвичайним талантом.
Ангеліна Усанова
Від України на конкурс Міс Всесвіт у 2023 році поїде Ангеліна Усанова / колаж: Главред, фото: instagram.com/missukraine_universe

72-ий Міжнародний конкурс краси Міс Всесвіт відбудеться 18 листопада в Сальвадорі. Сьогодні стало відомо, що Україна вже обрала дівчину, яка представлятиме нашу країну на змаганні.

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні, традиційні заходи, пов'язані з відбірковим конкурсом Міс Україна-Всесвіт, були замінені на онлайн-співбесіди та онлайн-голосування журі.

За підсумками на конкурсі краси Міс Всесвіт-2023 виступить киянка Ангеліна Усанова. Вона співачка і кваліфікований майстер йоги, сама пише музику та володіє навичками саундхілінгу (зцілення звуками - прим. редактора). Під час війни Ангеліна дає благодійні концерти, займалася організацією житла для українських біженців в Європі.

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У мережі шанувальники конкурсу сприйняли кандидатуру Ангеліни Усанової прихильно. Вони відзначають, що конкурсантка вродлива та приваблива, а також сповнена талантів. Прогнози на перемогу поки складати рано, проте дівчині щиро бажають гідно представити Україну на конкурсі.

Ангеліна Усанова
Ангеліна Усанова - Міс Україна Всесвіт-2023 / instagram.com/missukraine_universe

Раніше стало відомо, що 59-річна Кортні Кокс змушує бойфренда одружитися на собі: зірка "Друзів" заручена вже дев'ять років, але її наречений постійно знаходить приводи не йти під вінець.

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